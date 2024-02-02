https://ria.ru/20240202/kinoprokat-1925073478.html

Российский мультфильм впервые собрал в прокате миллиард рублей

Российский мультфильм впервые собрал в прокате миллиард рублей - РИА Новости, 02.02.2024

Российский мультфильм впервые собрал в прокате миллиард рублей

Анимационный фильм "Три Богатыря и Пуп Земли" собрал в российском прокате более 1 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Вольга". РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:41

2024-02-02T16:41

2024-02-02T16:41

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Анимационный фильм "Три Богатыря и Пуп Земли" собрал в российском прокате более 1 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Вольга". "Анимационное приключение "Три Богатыря и Пуп Земли" заработало в прокате 1 миллиард рублей. Это первый случай в истории российского кинопроката, когда миллиардный рубеж достигает отечественный анимационный фильм", - говорится в сообщении. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино фильм уже собрал 1 000 811 820 рублей. Кинокомпания "Вольга" выпустила "Три Богатыря и Пуп Земли" 28 декабря, напомнили в пресс-службе. "Конечно, приятно, что "Богатыри" демонстрируют в юбилейный год такие сборы, это не может не радовать. За это время на наших мультфильмах выросло целое поколение зрителей, которые привыкли каждый год в конце декабря смотреть сказку от студии "Мельница", - приводятся слова продюсера Сергея Сельянова. Он напомнил, что в 2024 году исполняется 20 лет "богатырской франшизе": первый мультфильм "Алеша Попович и Тугарин Змей" вышел в декабре 2004 года. Кроме того, 25-летний юбилей отмечает анимационная студия "Мельница", которая выпустила такие анимационные фильмы, как "Иван Царевич и Серый Волк" и "Лунтик". "Три богатыря" – самая масштабная франшиза полнометражных анимационных фильмов в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, россия, фонд кино