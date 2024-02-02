Российский мультфильм впервые собрал в прокате миллиард рублей
Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" впервые в России заработал миллиард рублей
© Кинопрокатная компания "Вольга"Кадр из мультфильма "Три богатыря и Пуп Земли"
© Кинопрокатная компания "Вольга"
Кадр из мультфильма "Три богатыря и Пуп Земли"
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Анимационный фильм "Три Богатыря и Пуп Земли" собрал в российском прокате более 1 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Вольга".
"Анимационное приключение "Три Богатыря и Пуп Земли" заработало в прокате 1 миллиард рублей. Это первый случай в истории российского кинопроката, когда миллиардный рубеж достигает отечественный анимационный фильм", - говорится в сообщении.
По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино фильм уже собрал 1 000 811 820 рублей. Кинокомпания "Вольга" выпустила "Три Богатыря и Пуп Земли" 28 декабря, напомнили в пресс-службе.
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"Конечно, приятно, что "Богатыри" демонстрируют в юбилейный год такие сборы, это не может не радовать. За это время на наших мультфильмах выросло целое поколение зрителей, которые привыкли каждый год в конце декабря смотреть сказку от студии "Мельница", - приводятся слова продюсера Сергея Сельянова.
Он напомнил, что в 2024 году исполняется 20 лет "богатырской франшизе": первый мультфильм "Алеша Попович и Тугарин Змей" вышел в декабре 2004 года. Кроме того, 25-летний юбилей отмечает анимационная студия "Мельница", которая выпустила такие анимационные фильмы, как "Иван Царевич и Серый Волк" и "Лунтик".
"Три богатыря" – самая масштабная франшиза полнометражных анимационных фильмов в России.