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Украинские СМИ заявили об обстреле подконтрольного ВСУ Херсона
Украинские СМИ заявили об обстреле подконтрольного ВСУ Херсона - РИА Новости, 02.02.2024
Украинские СМИ заявили об обстреле подконтрольного ВСУ Херсона
Центральный район подконтрольного ВСУ города Херсона в пятницу подвергся ударам, сообщает украинское издание "Страна". РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T15:36
2024-02-02T15:36
2024-02-02T15:36
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Центральный район подконтрольного ВСУ города Херсона в пятницу подвергся ударам, сообщает украинское издание "Страна". "По центральному району Херсона ударили авиабомбой, сообщают мониторинговые паблики. Официальной информации пока нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ заявили об обстреле подконтрольного ВСУ Херсона
"Страна": Херсон подвергся обстрелу