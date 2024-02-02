Жена хирурга Хайдарова ответила на слухи о закрытии клиники мужа
Жена Тимура Хайдарова опровергла слухи о закрытии клиники мужа из-за скандалов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПластический хирург Тимур Хайдаров с супругой Светланой Сильваши
Пластический хирург Тимур Хайдаров с супругой Светланой Сильваши
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши на своей странице в Instagram* прокомментировала слухи о закрытии клиники мужа после скандалов из-за неудачных операций звезд шоу-бизнеса.
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"Очередной фейк. Наша клиника успешно продолжает свою работу и уже на днях мы отметим свой первый год", — написала Сильваши.
© @silvashi_officielСкриншот поста из соцсети жены Тимура Хайдарова
© @silvashi_officiel
Скриншот поста из соцсети жены Тимура Хайдарова
Супруга Хайдарова уточнила, что клиника пластической хирургии в Москве по-прежнему работает и о закрытии речи не идет.
Тимур Хайдаров оказался в центре скандал летом прошлого года после того, как певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) обвинила врача в неудачной операции на груди, и показала рубцы на теле.
Артистку поддержала коллега Любовь Успенская, рассказав, что переделала операцию по коррекции ягодиц, которую сделал ей звездный хирург.
Вскоре к истории подключились другие пациентки. Они тоже заявили, что остались недовольны работой знаменитого доктора.
На защиту Хайдарова встали певец Филипп Киркоров, визажист Гоар Аветисян и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева). Они сказали, что результат операций их устроил.
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