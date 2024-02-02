https://ria.ru/20240202/khaydarov-1925067980.html

Жена хирурга Хайдарова ответила на слухи о закрытии клиники мужа

Жена хирурга Хайдарова ответила на слухи о закрытии клиники мужа - РИА Новости, 02.02.2024

Жена хирурга Хайдарова ответила на слухи о закрытии клиники мужа

Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши на своей странице в Instagram* прокомментировала слухи о закрытии клиники мужа после скандалов... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:43

2024-02-02T16:43

2024-02-02T16:43

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши на своей странице в Instagram* прокомментировала слухи о закрытии клиники мужа после скандалов из-за неудачных операций звезд шоу-бизнеса. "Очередной фейк. Наша клиника успешно продолжает свою работу и уже на днях мы отметим свой первый год", — написала Сильваши. Супруга Хайдарова уточнила, что клиника пластической хирургии в Москве по-прежнему работает и о закрытии речи не идет.Тимур Хайдаров оказался в центре скандал летом прошлого года после того, как певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) обвинила врача в неудачной операции на груди, и показала рубцы на теле. Артистку поддержала коллега Любовь Успенская, рассказав, что переделала операцию по коррекции ягодиц, которую сделал ей звездный хирург. Вскоре к истории подключились другие пациентки. Они тоже заявили, что остались недовольны работой знаменитого доктора. На защиту Хайдарова встали певец Филипп Киркоров, визажист Гоар Аветисян и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева). Они сказали, что результат операций их устроил. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231005/slava-1900731280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

любовь успенская, филипп киркоров, москва, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, скандал