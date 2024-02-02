https://ria.ru/20240202/kampus-1925078088.html

Строительство межвузовского кампуса в Тюмени начнется в 2025 году

Строительство межвузовского кампуса в Тюмени начнется в 2025 году - РИА Новости, 02.02.2024

Строительство межвузовского кампуса в Тюмени начнется в 2025 году

Строительство межуниверситетского кампуса в Тюмени планируется начать в 2025 году, сейчас идет подготовка земельного участка и проектной документации объекта,... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:58

2024-02-02T16:58

2024-02-02T16:58

тюмень

тюменская область

россия

владимир путин

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 2 фев - РИА Новости. Строительство межуниверситетского кампуса в Тюмени планируется начать в 2025 году, сейчас идет подготовка земельного участка и проектной документации объекта, сообщается на сайте правительства Тюменской области. Губернатор Тюменской области Александр Моор после совещания о создании сети современных кампусов, которое в четверг провел президент России, отметил важность того, что Владимир Путин "полностью одобрил и поддержал первые предварительные итоги проекта, а также поручил перейти к началу финансирования работ по кампусам второй волны отбора", к которым относится и тюменский проект. "Наш региональный штаб работает в соответствии с единым федеральным стандартом по созданию кампусов, четко соблюдая все сроки и контрольные точки дорожной карты проекта, подписанной правительством области и Минобрнауки России. Сейчас идет подготовка земельного участка и проектной документации. Эти работы будут идти весь 2024 год. Строительство кампуса в Тюмени планируем начать в 2025 году", – заявил Александр Моор. Межуниверситетский кампус создается в рамках нацпроекта "Наука и университеты", под его строительство в городе отведен участок между улицей Мельникайте и озером Круглым. Кампус будет состоять из 10 объектов общей площадью 167 тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2028 году. Ранее сообщалось, что стоимость проекта превысит 32 миллиарда рублей, из них 17 миллиардов по нацпроекту "Наука и университеты" профинансирует федеральный бюджет, 4,5 миллиарда - расходы областного бюджета, остальная сумма — частные инвестиции, концессионером выступает компания "Врата Сибири".

https://ria.ru/20240201/tyumen-1924901550.html

https://ria.ru/20240129/obekt-1924175672.html

тюмень

тюменская область

россия

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тюмень, тюменская область, россия, владимир путин, александр моор