https://ria.ru/20240202/izrail-1925042095.html
Минздрав Палестины назвал число погибших при ударах Израиля в секторе Газа
Минздрав Палестины назвал число погибших при ударах Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 02.02.2024
Минздрав Палестины назвал число погибших при ударах Израиля в секторе Газа
Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 27 131, число раненых достигло 66 287, сообщило отделение минздрава Палестины в... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:49
2024-02-02T14:49
2024-02-02T14:49
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ТУНИС, 2 фев - РИА Новости. Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 27 131, число раненых достигло 66 287, сообщило отделение минздрава Палестины в анклаве. "Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 27 131 человек, 66 287 получили ранения", - сообщается в Telegram-канале минздрава. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240202/gaza-1925039266.html
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
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в мире, израиль, палестина, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Палестина, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Минздрав Палестины назвал число погибших при ударах Израиля в секторе Газа
Минздрав Палестины: число погибших при ударах Израиля в Газе достигло 27 13
ТУНИС, 2 фев - РИА Новости.
Число погибших из-за израильских ударов жителей сектора Газа возросло до 27 131, число раненых достигло 66 287, сообщило
отделение минздрава Палестины в анклаве.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 27 131 человек, 66 287 получили ранения", - сообщается в Telegram-канале минздрава.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта