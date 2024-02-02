https://ria.ru/20240202/istrebiteli-1924937606.html

Минобороны показало кадры дежурства истребителей ВКС России в зоне СВО

Минобороны показало кадры дежурства истребителей ВКС России в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2024

Минобороны показало кадры дежурства истребителей ВКС России в зоне СВО

Истребители Су-35C ВКС России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве в зоне проведения спецоперации, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T05:07

2024-02-02T05:07

2024-02-02T05:07

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-35с

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Истребители Су-35C ВКС России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве в зоне проведения спецоперации, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполняют боевые дежурства в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что целью боевого дежурства в воздухе является контроль воздушного пространства, выявление излучения от радиолокационных станций противника для их незамедлительного уничтожения и недопущение появления в зоне дежурства авиационной техники ВСУ. "Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20240202/spetsoperatsiya-1924937221.html

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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-35с, вооруженные силы рф