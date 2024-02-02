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Минобороны показало кадры дежурства истребителей ВКС России в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2024
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Минобороны показало кадры дежурства истребителей ВКС России в зоне СВО
Минобороны показало кадры дежурства истребителей ВКС России в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2024
Минобороны показало кадры дежурства истребителей ВКС России в зоне СВО
Истребители Су-35C ВКС России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве в зоне проведения спецоперации, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T05:07
2024-02-02T05:07
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-35с
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Истребители Су-35C ВКС России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве в зоне проведения спецоперации, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполняют боевые дежурства в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что целью боевого дежурства в воздухе является контроль воздушного пространства, выявление излучения от радиолокационных станций противника для их незамедлительного уничтожения и недопущение появления в зоне дежурства авиационной техники ВСУ. "Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена", - подчеркнули в ведомстве.
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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-35с, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-35С, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры дежурства истребителей ВКС России в зоне СВО

Минобороны показало кадры дежурства истребителей ВКС России в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСамолет Су-35С
Самолет Су-35С - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет Су-35С. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Истребители Су-35C ВКС России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве в зоне проведения спецоперации, видео предоставило Минобороны РФ.
«
"Экипажи многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил Российской Федерации выполняют боевые дежурства в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целью боевого дежурства в воздухе является контроль воздушного пространства, выявление излучения от радиолокационных станций противника для их незамедлительного уничтожения и недопущение появления в зоне дежурства авиационной техники ВСУ.
"Своим нахождением в воздухе экипажи Су-35С не дают противнику возможности даже взлететь с аэродрома базирования, так как любая воздушная цель при попытке взлететь будет тут же обнаружена и уничтожена", - подчеркнули в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-35СВооруженные силы РФ
 
 
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