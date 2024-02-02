https://ria.ru/20240202/gaza-1925039266.html

ЮНИСЕФ: около 17 тысяч детей в Газе разлучены с родителями и семьями

ЮНИСЕФ: около 17 тысяч детей в Газе разлучены с родителями и семьями - РИА Новости, 02.02.2024

ЮНИСЕФ: около 17 тысяч детей в Газе разлучены с родителями и семьями

Около 17 тысяч детей в Газе разлучены со своими родителями и семьями, все дети анклава, то есть более миллиона, нуждаются в психологической помощи, заявил на... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:36

2024-02-02T14:36

2024-02-02T14:36

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ЖЕНЕВА, 2 фев – РИА Новости. Около 17 тысяч детей в Газе разлучены со своими родителями и семьями, все дети анклава, то есть более миллиона, нуждаются в психологической помощи, заявил на брифинге в Женеве начальник отдела коммуникаций Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Палестине Джонатан Криккс. "В настоящее время, по нашим оценкам, 17 тысяч детей в секторе Газа разлучены со своими родителями и семьями, у всех ужасные истории… В декабре мы говорили, что 500 тысяч детей в анклаве нуждаются в психологической помощи. Сейчас в этом нуждаются все дети анклава, более миллиона", - сказал он. В декабре глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что сектор Газа вновь стал самым опасным местом в мире для детей. Более 80% детей в секторе Газа испытывают острую нехватку продовольствия. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших из-за израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября, по данным минздрава Палестины, превысило 27 тысяч, более 66 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240127/izrail-1923766324.html

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

https://ria.ru/20240202/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, юнисеф, оон