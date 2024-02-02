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В Крыму рассказали, как наградят победителей фотоконкурса - РИА Новости, 02.02.2024
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07:06 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/fotokonkurs-1924941809.html
В Крыму рассказали, как наградят победителей фотоконкурса
В Крыму рассказали, как наградят победителей фотоконкурса - РИА Новости, 02.02.2024
В Крыму рассказали, как наградят победителей фотоконкурса
Конкурс фотографий организован к 10-летию воссоединения Крыма с Россией, авторам лучших снимков подарят путевки на отдых на полуострове, сообщил министр... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T07:06
2024-02-02T07:06
россия
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Конкурс фотографий организован к 10-летию воссоединения Крыма с Россией, авторам лучших снимков подарят путевки на отдых на полуострове, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Празднование 10-й годовщины пройдет под девизом "Крымская весна – все началось с нас". "Мы хотим, чтобы этой весной Крым звучал в сердце каждого россиянина. Патриотизм и чувство сопричастности ко всем событиям, которые происходят в нашей стране, невозможны без Крыма, без понимания его истории и культуры. Наш конкурс направлен на самую широкую аудиторию, как участников, так и зрителей", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба минкурортов республики. Конкурс фоторабот "Крым в моем сердце" приурочен к 10-летию воссоединения полуострова с Россией, организатор - министерство курортов и туризма республики. Победителям подарят сертификаты на отдых в Крыму. Участникам фотоконкурса – профессиональным фотографам и любителям - при помощи фотографии предлагается рассказать о своем отдыхе или жизни в Крыму, любимых местах и достопримечательностях. По данным министерства, на конкурс принимаются фотографии себя в путешествии по Крыму, людей, друзей, членов семьи на отдыхе, снимки, отражающие яркие эмоции и незабываемые моменты, фотографии природных и культурно-исторических достопримечательностей. Конкурс проводится в двух категориях по двум номинациям. Эксперты выберут четырех победителей в категориях профессиональные и любительские фотографии в номинациях "Я и Крым" и "Из Крыма с любовью", а победителя специальной номинации "Народный выбор" определит интернет-голосование. Оценит фотоработы специально сформированный конкурсный комитет. Сбор заявок и фоторабот продлится до 1 марта. Подробности конкурса размещены на официальной туристическом портале республики Travel Crimea. "В дни празднования Крымской весны мы покажем лучшие кадры уникального природного и культурного наследия полуострова", - подчеркнул Волченко.
https://ria.ru/20240121/konkurs-1922615977.html
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россия, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), республика крым, общество
Россия, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Республика Крым, Общество
В Крыму рассказали, как наградят победителей фотоконкурса

Победители фотоконкурса к 10-летию воссоединения Крыма с Россией получат путевки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Конкурс фотографий организован к 10-летию воссоединения Крыма с Россией, авторам лучших снимков подарят путевки на отдых на полуострове, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Празднование 10-й годовщины пройдет под девизом "Крымская весна – все началось с нас". "Мы хотим, чтобы этой весной Крым звучал в сердце каждого россиянина. Патриотизм и чувство сопричастности ко всем событиям, которые происходят в нашей стране, невозможны без Крыма, без понимания его истории и культуры. Наш конкурс направлен на самую широкую аудиторию, как участников, так и зрителей", - сказал Волченко, слова которого приводит пресс-служба минкурортов республики.
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Конкурс фоторабот "Крым в моем сердце" приурочен к 10-летию воссоединения полуострова с Россией, организатор - министерство курортов и туризма республики. Победителям подарят сертификаты на отдых в Крыму. Участникам фотоконкурса – профессиональным фотографам и любителям - при помощи фотографии предлагается рассказать о своем отдыхе или жизни в Крыму, любимых местах и достопримечательностях.
По данным министерства, на конкурс принимаются фотографии себя в путешествии по Крыму, людей, друзей, членов семьи на отдыхе, снимки, отражающие яркие эмоции и незабываемые моменты, фотографии природных и культурно-исторических достопримечательностей.
Конкурс проводится в двух категориях по двум номинациям. Эксперты выберут четырех победителей в категориях профессиональные и любительские фотографии в номинациях "Я и Крым" и "Из Крыма с любовью", а победителя специальной номинации "Народный выбор" определит интернет-голосование. Оценит фотоработы специально сформированный конкурсный комитет. Сбор заявок и фоторабот продлится до 1 марта. Подробности конкурса размещены на официальной туристическом портале республики Travel Crimea.
"В дни празднования Крымской весны мы покажем лучшие кадры уникального природного и культурного наследия полуострова", - подчеркнул Волченко.
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