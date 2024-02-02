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В Госдуме отреагировали на задержание контейнеров с формой для ВСУ в Чите - РИА Новости, 02.02.2024
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14:42 02.02.2024 (обновлено: 22:01 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/forma-1925040090.html
В Госдуме отреагировали на задержание контейнеров с формой для ВСУ в Чите
В Госдуме отреагировали на задержание контейнеров с формой для ВСУ в Чите - РИА Новости, 02.02.2024
В Госдуме отреагировали на задержание контейнеров с формой для ВСУ в Чите
Обнаружение груза с формой для ВСУ, который шел через Китай, не скажется на отношениях Москвы и Пекина, заявил в интервью "Ленте.ру" депутат Госдумы Алексей... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:42
2024-02-02T22:01
в мире
вооруженные силы украины
госдума рф
алексей чепа
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Обнаружение груза с формой для ВСУ, который шел через Китай, не скажется на отношениях Москвы и Пекина, заявил в интервью "Ленте.ру" депутат Госдумы Алексей Чепа. "Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации. Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила", — сказал он.Чепа добавил, что нужно более тщательно контролировать такие моменты. Ранее сотрудники таможни Читы задержали грузовой поезд с военной формой ВСУ, которая была задекларирована как спортивная и рабочая одежда и шла транзитом через Китай в Польшу.
https://ria.ru/20240202/makron-1924959118.html
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в мире, вооруженные силы украины, госдума рф, алексей чепа, россия, китай
В мире, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Алексей Чепа, Россия, Китай
В Госдуме отреагировали на задержание контейнеров с формой для ВСУ в Чите

Депутат Чепа: тайная отправка формы ВСУ через КНР не скажется на отношениях с РФ

© Pixabay / Нина БалабонГрузовой состав
Грузовой состав - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Pixabay / Нина Балабон
Грузовой состав. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Обнаружение груза с формой для ВСУ, который шел через Китай, не скажется на отношениях Москвы и Пекина, заявил в интервью "Ленте.ру" депутат Госдумы Алексей Чепа.
"Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации. Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила", — сказал он.
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Чепа добавил, что нужно более тщательно контролировать такие моменты.

Ранее сотрудники таможни Читы задержали грузовой поезд с военной формой ВСУ, которая была задекларирована как спортивная и рабочая одежда и шла транзитом через Китай в Польшу.
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В миреВооруженные силы УкраиныГосдума РФАлексей ЧепаРоссияКитай
 
 
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