https://ria.ru/20240202/forma-1925040090.html

В Госдуме отреагировали на задержание контейнеров с формой для ВСУ в Чите

В Госдуме отреагировали на задержание контейнеров с формой для ВСУ в Чите - РИА Новости, 02.02.2024

В Госдуме отреагировали на задержание контейнеров с формой для ВСУ в Чите

Обнаружение груза с формой для ВСУ, который шел через Китай, не скажется на отношениях Москвы и Пекина, заявил в интервью "Ленте.ру" депутат Госдумы Алексей... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:42

2024-02-02T14:42

2024-02-02T22:01

в мире

вооруженные силы украины

госдума рф

алексей чепа

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китай

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Обнаружение груза с формой для ВСУ, который шел через Китай, не скажется на отношениях Москвы и Пекина, заявил в интервью "Ленте.ру" депутат Госдумы Алексей Чепа. "Это делали не официальные структуры в Китае, а какие-то коммерческие организации. Очень хорошо, что наша таможенная служба это отследила", — сказал он.Чепа добавил, что нужно более тщательно контролировать такие моменты. Ранее сотрудники таможни Читы задержали грузовой поезд с военной формой ВСУ, которая была задекларирована как спортивная и рабочая одежда и шла транзитом через Китай в Польшу.

https://ria.ru/20240202/makron-1924959118.html

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в мире, вооруженные силы украины, госдума рф, алексей чепа, россия, китай