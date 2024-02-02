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Во Флориде три человека погибли после падения самолета на парк автодомов - РИА Новости, 02.02.2024
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17:11 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/florida-1925082248.html
Во Флориде три человека погибли после падения самолета на парк автодомов
Во Флориде три человека погибли после падения самолета на парк автодомов - РИА Новости, 02.02.2024
Во Флориде три человека погибли после падения самолета на парк автодомов
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о гибели троих человек при падении легкомоторного самолета на территорию парка автодомов в штате... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:11
2024-02-02T17:11
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о гибели троих человек при падении легкомоторного самолета на территорию парка автодомов в штате Флорида. ЧП произошло ранее в пятницу: как сообщали в пожарном департаменте города Клируотер, из-за падения воздушного судна произошел пожар на территории парка автофургонов. Позднее глава местной пожарной службы Скотт Элерс отмечал, что в ходе крушения самолета есть "несколько погибших", причем как в одном из передвижных домов, так и в самом самолете. Федеральное управление гражданской авиации в свою очередь добавляло, что пилот самолета Beechcraft Bonanza V35 сообщил об отказе двигателя перед крушением. Согласно данным управления, опубликованным на сайте ведомства, погибли три человека, один из которых находился в самолете.
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в мире, флорида, сша
В мире, Флорида, США
Во Флориде три человека погибли после падения самолета на парк автодомов

FAA заявило о гибели трех человек при падении легкомоторного самолета во Флориде

© Clearwater Fire & Rescue DepartmentЛегкомоторный самолет Beechcraft Bonanza V35 разбился в американском штате Флорида
Легкомоторный самолет Beechcraft Bonanza V35 разбился в американском штате Флорида
© Clearwater Fire & Rescue Department
Легкомоторный самолет Beechcraft Bonanza V35 разбился в американском штате Флорида
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о гибели троих человек при падении легкомоторного самолета на территорию парка автодомов в штате Флорида.
ЧП произошло ранее в пятницу: как сообщали в пожарном департаменте города Клируотер, из-за падения воздушного судна произошел пожар на территории парка автофургонов. Позднее глава местной пожарной службы Скотт Элерс отмечал, что в ходе крушения самолета есть "несколько погибших", причем как в одном из передвижных домов, так и в самом самолете.
Федеральное управление гражданской авиации в свою очередь добавляло, что пилот самолета Beechcraft Bonanza V35 сообщил об отказе двигателя перед крушением.
Согласно данным управления, опубликованным на сайте ведомства, погибли три человека, один из которых находился в самолете.
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