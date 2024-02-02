https://ria.ru/20240202/florida-1925082248.html

Во Флориде три человека погибли после падения самолета на парк автодомов

Во Флориде три человека погибли после падения самолета на парк автодомов - РИА Новости, 02.02.2024

Во Флориде три человека погибли после падения самолета на парк автодомов

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о гибели троих человек при падении легкомоторного самолета на территорию парка автодомов в штате... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T17:11

2024-02-02T17:11

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о гибели троих человек при падении легкомоторного самолета на территорию парка автодомов в штате Флорида. ЧП произошло ранее в пятницу: как сообщали в пожарном департаменте города Клируотер, из-за падения воздушного судна произошел пожар на территории парка автофургонов. Позднее глава местной пожарной службы Скотт Элерс отмечал, что в ходе крушения самолета есть "несколько погибших", причем как в одном из передвижных домов, так и в самом самолете. Федеральное управление гражданской авиации в свою очередь добавляло, что пилот самолета Beechcraft Bonanza V35 сообщил об отказе двигателя перед крушением. Согласно данным управления, опубликованным на сайте ведомства, погибли три человека, один из которых находился в самолете.

https://ria.ru/20240128/samolet-1924003119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, флорида, сша