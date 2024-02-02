https://ria.ru/20240202/florida-1925082248.html
Во Флориде три человека погибли после падения самолета на парк автодомов
Во Флориде три человека погибли после падения самолета на парк автодомов - РИА Новости, 02.02.2024
Во Флориде три человека погибли после падения самолета на парк автодомов
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о гибели троих человек при падении легкомоторного самолета на территорию парка автодомов в штате... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T17:11
2024-02-02T17:11
2024-02-02T17:11
в мире
флорида
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925014022_0:50:800:500_1920x0_80_0_0_c9688b64690d594d7e613f1dc2c8f6e9.jpg
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о гибели троих человек при падении легкомоторного самолета на территорию парка автодомов в штате Флорида. ЧП произошло ранее в пятницу: как сообщали в пожарном департаменте города Клируотер, из-за падения воздушного судна произошел пожар на территории парка автофургонов. Позднее глава местной пожарной службы Скотт Элерс отмечал, что в ходе крушения самолета есть "несколько погибших", причем как в одном из передвижных домов, так и в самом самолете. Федеральное управление гражданской авиации в свою очередь добавляло, что пилот самолета Beechcraft Bonanza V35 сообщил об отказе двигателя перед крушением. Согласно данным управления, опубликованным на сайте ведомства, погибли три человека, один из которых находился в самолете.
https://ria.ru/20240128/samolet-1924003119.html
флорида
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925014022_81:0:748:500_1920x0_80_0_0_a7fd2b46b656f5438dbd34951ac0cd11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, флорида, сша
Во Флориде три человека погибли после падения самолета на парк автодомов
FAA заявило о гибели трех человек при падении легкомоторного самолета во Флориде
ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о гибели троих человек при падении легкомоторного самолета на территорию парка автодомов в штате Флорида.
ЧП произошло ранее в пятницу: как сообщали в пожарном департаменте города Клируотер, из-за падения воздушного судна произошел пожар на территории парка автофургонов. Позднее глава местной пожарной службы Скотт Элерс отмечал, что в ходе крушения самолета есть "несколько погибших", причем как в одном из передвижных домов, так и в самом самолете.
Федеральное управление гражданской авиации в свою очередь добавляло, что пилот самолета Beechcraft Bonanza V35 сообщил об отказе двигателя перед крушением.
Согласно данным управления, опубликованным на сайте ведомства, погибли три человека, один из которых находился в самолете.
В Бельгии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека