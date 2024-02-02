https://ria.ru/20240202/elektrokary-1924937083.html

"Автотор" начнет серийное производство собственных электрокаров

"Автотор" начнет серийное производство собственных электрокаров - РИА Новости, 02.02.2024

"Автотор" начнет серийное производство собственных электрокаров

Калининградский "Автотор" планирует начать серийное производство электрокаров собственной разработки в 2025 году, при этом первые экземпляры будут представлены... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T05:02

2024-02-02T05:02

2024-02-02T05:02

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технологии

калининград

россия

автотор

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Калининградский "Автотор" планирует начать серийное производство электрокаров собственной разработки в 2025 году, при этом первые экземпляры будут представлены уже в текущем, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов. "Работа над созданием собственного электромобиля идет в графике. Он создается на базе технологически независимой платформы и предполагает высокую (более 90%) локализацию. Большая часть компонентов, включая критически важные, будет производиться на новых заводах, которые создает "Автотор". Пилотные экземпляры мы готовимся представить уже в этом году, к промышленному производству планируем приступить в 2025 году", - сообщил он. Горбунов также напомнил, что собственная разработка компании - двух- и четырехместные компактные электромобили. Ожидается, что у новинки будет комплектация для маломобильных граждан. Помимо этого на предприятии ведется работа над выпуском другого электрокара совместно с китайскими партнерами. Пилотная партия объемом 200 электромобилей была выпущена в декабре прошлого года, все машины будут реализованы в Калининграде, рассказал Горбунов. "Все модели компактных электромобилей - как собственной разработки, так и выпускаемые в рамках технологического сотрудничества с партнерами - будут представлены на рынке под общим брендом, поскольку они включены в общую масштабную программу по созданию производства электромобилей и автокомпонентов, которую реализует "Автотор", - пояснил топ-менеджер, уточнив, что новый автобренд будет представлен совсем скоро. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.

https://ria.ru/20231026/krossover-1905447778.html

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экономика, технологии, калининград, россия, автотор