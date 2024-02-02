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Захарова раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США - РИА Новости, 02.02.2024
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07:13 02.02.2024 (обновлено: 16:22 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/ekvador-1924942222.html
Захарова раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США
Захарова раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США - РИА Новости, 02.02.2024
Захарова раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США
Решение Эквадора передать США российскую технику опрометчиво и принято под серьезным давлением, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T07:13
2024-02-02T16:22
в мире
эквадор
сша
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мария захарова
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Решение Эквадора передать США российскую технику опрометчиво и принято под серьезным давлением, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.Она отметила, что в Москве внимательно ознакомились с заявлениями президента Эквадора Даниэля Нобоа.&quot;Наши партнеры прекрасно осведомлены о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения соответствующего согласия российской стороны&quot;, — подчеркнула Захарова.По ее словам, Вашингтон вряд ли предложил бы современную технику на внушительную сумму в обмен на "металлолом", как его называют в Эквадоре."Надеемся, что в Кито отдают себе в этом отчет", — заключила Захарова.На этой неделе Нобоа заявил, что Эквадор до конца января обменяет старую российскую и украинскую технику на новую американскую. По его словам, речь идет о 200 миллионах долларов, но какая это техника — военного или гражданского назначения, Нобоа не уточнил. Тем не менее он подчеркнул, что обмен будет произведен, несмотря на позицию Москвы и положения контрактов, запрещающие передачу военной техники третьей стороне.
https://ria.ru/20240131/reshenie-1924640761.html
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в мире, эквадор, сша, кито, мария захарова
В мире, Эквадор, США, Кито, Мария Захарова
Захарова раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США

Захарова: решение Кито передать США российскую технику принято под давлением

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Решение Эквадора передать США российскую технику опрометчиво и принято под серьезным давлением, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
Она отметила, что в Москве внимательно ознакомились с заявлениями президента Эквадора Даниэля Нобоа.
«

"Наши партнеры прекрасно осведомлены о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения соответствующего согласия российской стороны", — подчеркнула Захарова.

По ее словам, Вашингтон вряд ли предложил бы современную технику на внушительную сумму в обмен на "металлолом", как его называют в Эквадоре.
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"Надеемся, что в Кито отдают себе в этом отчет", — заключила Захарова.
На этой неделе Нобоа заявил, что Эквадор до конца января обменяет старую российскую и украинскую технику на новую американскую. По его словам, речь идет о 200 миллионах долларов, но какая это техника — военного или гражданского назначения, Нобоа не уточнил. Тем не менее он подчеркнул, что обмен будет произведен, несмотря на позицию Москвы и положения контрактов, запрещающие передачу военной техники третьей стороне.
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В миреЭквадорСШАКитоМария Захарова
 
 
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