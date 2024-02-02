https://ria.ru/20240202/ekvador-1924942222.html

Захарова раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США

Захарова раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США - РИА Новости, 02.02.2024

Захарова раскритиковала решение Эквадора передать российскую технику США

Решение Эквадора передать США российскую технику опрометчиво и принято под серьезным давлением, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T07:13

2024-02-02T07:13

2024-02-02T16:22

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Решение Эквадора передать США российскую технику опрометчиво и принято под серьезным давлением, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.Она отметила, что в Москве внимательно ознакомились с заявлениями президента Эквадора Даниэля Нобоа."Наши партнеры прекрасно осведомлены о положениях контрактов, включающих обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения соответствующего согласия российской стороны", — подчеркнула Захарова.По ее словам, Вашингтон вряд ли предложил бы современную технику на внушительную сумму в обмен на "металлолом", как его называют в Эквадоре."Надеемся, что в Кито отдают себе в этом отчет", — заключила Захарова.На этой неделе Нобоа заявил, что Эквадор до конца января обменяет старую российскую и украинскую технику на новую американскую. По его словам, речь идет о 200 миллионах долларов, но какая это техника — военного или гражданского назначения, Нобоа не уточнил. Тем не менее он подчеркнул, что обмен будет произведен, несмотря на позицию Москвы и положения контрактов, запрещающие передачу военной техники третьей стороне.

https://ria.ru/20240131/reshenie-1924640761.html

https://ria.ru/20240131/ekvador-1924524177.html

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