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В Нижегородской области грузовик обрушил пешеходный мост на трассе - РИА Новости, 02.02.2024
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14:31 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/dtp-1925038337.html
В Нижегородской области грузовик обрушил пешеходный мост на трассе
В Нижегородской области грузовик обрушил пешеходный мост на трассе - РИА Новости, 02.02.2024
В Нижегородской области грузовик обрушил пешеходный мост на трассе
Фура с негабаритным грузом снесла надземный пешеходный мост на трассе в Нижегородской области, движение восстановили спустя несколько часов, для пешеходов будет РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:31
2024-02-02T14:31
происшествия
нижегородская область
нижний новгород
саратов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Фура с негабаритным грузом снесла надземный пешеходный мост на трассе в Нижегородской области, движение восстановили спустя несколько часов, для пешеходов будет устроен временный наземный переход, сообщило ФКУ Упрдор "Москва — Нижний Новгород". По данным регионального управления МВД, 2 февраля около 01.20 в Дальнеконстантиновском районе на 39-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов автомобиль Volvo с прицепом, перевозивший негабаритный груз, столкнулся с надземным пешеходным переходом. В результате конструкция обрушилась на автомобиль БМД-Моторс, двигавшийся в попутном направлении. Пострадавших нет, машины получили механические повреждения. "Движение было ограничено. В сторону Саратова транспорт пускали по одной полосе, в сторону Нижнего Новгорода – в объезд. К 5.00 поврежденная конструкция перехода была убрана с дороги, движение восстановили в оба направления. В ближайшее время определят сроки восстановления сооружения. Для пешеходов организуют временный наземный переход", - говорится в сообщении управления автомагистрали "Москва – Нижний Новгород" Федерального дорожного агентства. Отмечается, что модульный надземный пешеходный переход на 39-м километре трассы Р-158 был установлен в 2017 году. Пролетное строение состоит из пяти металлических секций общей длиной 35 метров, ширина – 2,2 метра. Вес конструкции – около 15 тонн. Высота пролетного строения над проезжей частью – не менее 5,15 метра. "Высота транспортного средства с негабаритным грузом по документам составляла 5,35 метра. По факту ДТП проводится проверка. Основная причина - грубое нарушение правил безопасности дорожного движения и порядка перевозки негабаритных грузов. По предварительной информации, сопровождающий транспортное средство специальный автомобиль не был оборудован высотомером", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
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происшествия, нижегородская область, нижний новгород, саратов
Происшествия, Нижегородская область, Нижний Новгород, Саратов
В Нижегородской области грузовик обрушил пешеходный мост на трассе

ФКУ: в Нижегородской области грузовик обрушил пешеходный мост на трассе

© Фото : ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".На месте ДТП в Нижегородской области
На месте ДТП в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© Фото : ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".
На месте ДТП в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Фура с негабаритным грузом снесла надземный пешеходный мост на трассе в Нижегородской области, движение восстановили спустя несколько часов, для пешеходов будет устроен временный наземный переход, сообщило ФКУ Упрдор "Москва — Нижний Новгород".
По данным регионального управления МВД, 2 февраля около 01.20 в Дальнеконстантиновском районе на 39-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов автомобиль Volvo с прицепом, перевозивший негабаритный груз, столкнулся с надземным пешеходным переходом. В результате конструкция обрушилась на автомобиль БМД-Моторс, двигавшийся в попутном направлении. Пострадавших нет, машины получили механические повреждения.
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"Движение было ограничено. В сторону Саратова транспорт пускали по одной полосе, в сторону Нижнего Новгорода – в объезд. К 5.00 поврежденная конструкция перехода была убрана с дороги, движение восстановили в оба направления. В ближайшее время определят сроки восстановления сооружения. Для пешеходов организуют временный наземный переход", - говорится в сообщении управления автомагистрали "Москва – Нижний Новгород" Федерального дорожного агентства.
Отмечается, что модульный надземный пешеходный переход на 39-м километре трассы Р-158 был установлен в 2017 году. Пролетное строение состоит из пяти металлических секций общей длиной 35 метров, ширина – 2,2 метра. Вес конструкции – около 15 тонн. Высота пролетного строения над проезжей частью – не менее 5,15 метра.
"Высота транспортного средства с негабаритным грузом по документам составляла 5,35 метра. По факту ДТП проводится проверка. Основная причина - грубое нарушение правил безопасности дорожного движения и порядка перевозки негабаритных грузов. По предварительной информации, сопровождающий транспортное средство специальный автомобиль не был оборудован высотомером", - подчеркивается в сообщении.
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