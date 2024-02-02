https://ria.ru/20240202/dtp-1925038337.html

В Нижегородской области грузовик обрушил пешеходный мост на трассе

В Нижегородской области грузовик обрушил пешеходный мост на трассе - РИА Новости, 02.02.2024

В Нижегородской области грузовик обрушил пешеходный мост на трассе

Фура с негабаритным грузом снесла надземный пешеходный мост на трассе в Нижегородской области, движение восстановили спустя несколько часов, для пешеходов будет РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T14:31

2024-02-02T14:31

2024-02-02T14:31

происшествия

нижегородская область

нижний новгород

саратов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925037185_0:0:1091:613_1920x0_80_0_0_e1aa84be2ccf2f4ed9c07163882e4fe8.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 фев - РИА Новости. Фура с негабаритным грузом снесла надземный пешеходный мост на трассе в Нижегородской области, движение восстановили спустя несколько часов, для пешеходов будет устроен временный наземный переход, сообщило ФКУ Упрдор "Москва — Нижний Новгород". По данным регионального управления МВД, 2 февраля около 01.20 в Дальнеконстантиновском районе на 39-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов автомобиль Volvo с прицепом, перевозивший негабаритный груз, столкнулся с надземным пешеходным переходом. В результате конструкция обрушилась на автомобиль БМД-Моторс, двигавшийся в попутном направлении. Пострадавших нет, машины получили механические повреждения. "Движение было ограничено. В сторону Саратова транспорт пускали по одной полосе, в сторону Нижнего Новгорода – в объезд. К 5.00 поврежденная конструкция перехода была убрана с дороги, движение восстановили в оба направления. В ближайшее время определят сроки восстановления сооружения. Для пешеходов организуют временный наземный переход", - говорится в сообщении управления автомагистрали "Москва – Нижний Новгород" Федерального дорожного агентства. Отмечается, что модульный надземный пешеходный переход на 39-м километре трассы Р-158 был установлен в 2017 году. Пролетное строение состоит из пяти металлических секций общей длиной 35 метров, ширина – 2,2 метра. Вес конструкции – около 15 тонн. Высота пролетного строения над проезжей частью – не менее 5,15 метра. "Высота транспортного средства с негабаритным грузом по документам составляла 5,35 метра. По факту ДТП проводится проверка. Основная причина - грубое нарушение правил безопасности дорожного движения и порядка перевозки негабаритных грузов. По предварительной информации, сопровождающий транспортное средство специальный автомобиль не был оборудован высотомером", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html

https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html

нижегородская область

нижний новгород

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, нижегородская область, нижний новгород, саратов