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"Идут батальонами". На Украине испугались российских добровольцев - РИА Новости, 02.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:15 02.02.2024 (обновлено: 03:16 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/dobrovoltsy-1924934087.html
"Идут батальонами". На Украине испугались российских добровольцев
"Идут батальонами". На Украине испугались российских добровольцев - РИА Новости, 02.02.2024
"Идут батальонами". На Украине испугались российских добровольцев
В России, в отличии от Украины, есть добровольцы, желающие служить в зоне СВО, заявилполковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Да это... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T03:15
2024-02-02T03:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
олег стариков
верховная рада украины
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В России, в отличии от Украины, есть добровольцы, желающие служить в зоне СВО, заявилполковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Да это так"."Северный сосед вообще не испытывает проблем в сборе добровольцев. &lt;...&gt; Это отдельный батальон идет и записывается", — посетовал офицер.Стариков рассказал, что Украина не смогла добиться такого же притока в ряды ВСУ. Он предложил депутатам Верховной рады отправиться на службу в штурмовые отряды и подать личный пример гражданам, выполнив собственный закон о мобилизации.&quot;Граждане Украины перестали идти в военкоматы. Решили их силой призвать, &lt;..&gt; а народ защищать свою страну не хочет&quot;, — заключил украинский офицер.Новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, внесли в Раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно новому документу, военнообязанные должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало Минобороны Украины, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. По опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, но точная длительность не указывается.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924482830.html
https://ria.ru/20240202/ukraina-1924924813.html
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в мире, украина, россия, олег стариков, верховная рада украины, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Олег Стариков, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
"Идут батальонами". На Украине испугались российских добровольцев

Полковник СБУ Стариков: российская армия массово пополняется добровольцами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В России, в отличии от Украины, есть добровольцы, желающие служить в зоне СВО, заявилполковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Да это так".
"Северный сосед вообще не испытывает проблем в сборе добровольцев. <...> Это отдельный батальон идет и записывается", — посетовал офицер.
Призывники в украинскую армию на одном из сборных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
СМИ: военнообязанных на Украине вынудят явиться в военкоматы
31 января, 03:10
Стариков рассказал, что Украина не смогла добиться такого же притока в ряды ВСУ. Он предложил депутатам Верховной рады отправиться на службу в штурмовые отряды и подать личный пример гражданам, выполнив собственный закон о мобилизации.
«

"Граждане Украины перестали идти в военкоматы. Решили их силой призвать, <..> а народ защищать свою страну не хочет", — заключил украинский офицер.

Новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, внесли в Раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно новому документу, военнообязанные должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало Минобороны Украины, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. По опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, но точная длительность не указывается.
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Главком ВСУ заявил, что для усиления войск нужны непопулярные меры
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияОлег СтариковВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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