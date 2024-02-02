https://ria.ru/20240202/dobrovoltsy-1924934087.html

"Идут батальонами". На Украине испугались российских добровольцев

"Идут батальонами". На Украине испугались российских добровольцев - РИА Новости, 02.02.2024

"Идут батальонами". На Украине испугались российских добровольцев

В России, в отличии от Украины, есть добровольцы, желающие служить в зоне СВО, заявилполковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Да это... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T03:15

2024-02-02T03:15

2024-02-02T03:16

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. В России, в отличии от Украины, есть добровольцы, желающие служить в зоне СВО, заявилполковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "Да это так"."Северный сосед вообще не испытывает проблем в сборе добровольцев. <...> Это отдельный батальон идет и записывается", — посетовал офицер.Стариков рассказал, что Украина не смогла добиться такого же притока в ряды ВСУ. Он предложил депутатам Верховной рады отправиться на службу в штурмовые отряды и подать личный пример гражданам, выполнив собственный закон о мобилизации."Граждане Украины перестали идти в военкоматы. Решили их силой призвать, <..> а народ защищать свою страну не хочет", — заключил украинский офицер.Новый законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином, внесли в Раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно новому документу, военнообязанные должны будут явиться в военкоматы для уточнения собственных учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало Минобороны Украины, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. По опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время действия военного положения, но точная длительность не указывается.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924482830.html

https://ria.ru/20240202/ukraina-1924924813.html

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в мире, украина, россия, олег стариков, верховная рада украины, служба безопасности украины, вооруженные силы украины