https://ria.ru/20240202/dnr-1925074240.html
В ДНР установили режим повышенной готовности
В ДНР установили режим повышенной готовности - РИА Новости, 02.02.2024
В ДНР установили режим повышенной готовности
Глава ДНР Денис Пушилин отменил режим "чрезвычайной ситуации" и установил "режим повышенной готовности" в республике. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:45
2024-02-02T16:45
2024-02-02T16:45
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:112:3067:1837_1920x0_80_0_0_acde9ae04c741f475c275a108cc74384.jpg
ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин отменил режим "чрезвычайной ситуации" и установил "режим повышенной готовности" в республике. "Постановляю: 1. Отменить режим функционирования "чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил территориальной подсистемы ДНР единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ДНР, введенным указом главы ДНР от 30 ноября 2023 года №582 "О природной чрезвычайной ситуации регионального характера"", - говорится в указе Пушилина. Кроме того, поручено установить режим "повышенной готовности", а также обеспечить выполнение основных мероприятий положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что пункты 3 указа главы республики "О природной чрезвычайной ситуации" и "О чрезвычайной ситуации на территории ДНР" признаны утратившими силу. Контроль исполнения указа возложен на председателя правительства республики. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 26 января 2024 года.
https://ria.ru/20240201/terakty-1924718801.html
https://ria.ru/20240201/pushilin-1924905265.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_ef966e43a04ca23b3d04a79b4115d03c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
В ДНР установили режим повышенной готовности
Пушилин отменил режим ЧС и установил режим повышенной готовности в ДНР
ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин отменил режим "чрезвычайной ситуации" и установил "режим повышенной готовности" в республике.
"Постановляю: 1. Отменить режим функционирования "чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил территориальной подсистемы ДНР единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ДНР, введенным указом главы ДНР от 30 ноября 2023 года №582 "О природной чрезвычайной ситуации регионального характера"", - говорится в указе Пушилина.
Пушилин рассказал о предотвращенных терактах в ДНР
Кроме того, поручено установить режим "повышенной готовности", а также обеспечить выполнение основных мероприятий положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что пункты 3 указа главы республики "О природной чрезвычайной ситуации" и "О чрезвычайной ситуации на территории ДНР" признаны утратившими силу.
Контроль исполнения указа возложен на председателя правительства республики. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 26 января 2024 года.
Пушилин торжественно открыл Год семьи в ДНР