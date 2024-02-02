https://ria.ru/20240202/dnr-1925074240.html

В ДНР установили режим повышенной готовности

В ДНР установили режим повышенной готовности - РИА Новости, 02.02.2024

В ДНР установили режим повышенной готовности

Глава ДНР Денис Пушилин отменил режим "чрезвычайной ситуации" и установил "режим повышенной готовности" в республике. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T16:45

2024-02-02T16:45

2024-02-02T16:45

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин отменил режим "чрезвычайной ситуации" и установил "режим повышенной готовности" в республике. "Постановляю: 1. Отменить режим функционирования "чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил территориальной подсистемы ДНР единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ДНР, введенным указом главы ДНР от 30 ноября 2023 года №582 "О природной чрезвычайной ситуации регионального характера"", - говорится в указе Пушилина. Кроме того, поручено установить режим "повышенной готовности", а также обеспечить выполнение основных мероприятий положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что пункты 3 указа главы республики "О природной чрезвычайной ситуации" и "О чрезвычайной ситуации на территории ДНР" признаны утратившими силу. Контроль исполнения указа возложен на председателя правительства республики. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 26 января 2024 года.

https://ria.ru/20240201/terakty-1924718801.html

https://ria.ru/20240201/pushilin-1924905265.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность