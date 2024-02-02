Рейтинг@Mail.ru
В ДНР установили режим повышенной готовности - РИА Новости, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/dnr-1925074240.html
В ДНР установили режим повышенной готовности
В ДНР установили режим повышенной готовности - РИА Новости, 02.02.2024
В ДНР установили режим повышенной готовности
Глава ДНР Денис Пушилин отменил режим "чрезвычайной ситуации" и установил "режим повышенной готовности" в республике. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T16:45
2024-02-02T16:45
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:112:3067:1837_1920x0_80_0_0_acde9ae04c741f475c275a108cc74384.jpg
ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин отменил режим "чрезвычайной ситуации" и установил "режим повышенной готовности" в республике. "Постановляю: 1. Отменить режим функционирования "чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил территориальной подсистемы ДНР единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ДНР, введенным указом главы ДНР от 30 ноября 2023 года №582 "О природной чрезвычайной ситуации регионального характера"", - говорится в указе Пушилина. Кроме того, поручено установить режим "повышенной готовности", а также обеспечить выполнение основных мероприятий положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что пункты 3 указа главы республики "О природной чрезвычайной ситуации" и "О чрезвычайной ситуации на территории ДНР" признаны утратившими силу. Контроль исполнения указа возложен на председателя правительства республики. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 26 января 2024 года.
https://ria.ru/20240201/terakty-1924718801.html
https://ria.ru/20240201/pushilin-1924905265.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_ef966e43a04ca23b3d04a79b4115d03c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
В ДНР установили режим повышенной готовности

Пушилин отменил режим ЧС и установил режим повышенной готовности в ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Город Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин отменил режим "чрезвычайной ситуации" и установил "режим повышенной готовности" в республике.
"Постановляю: 1. Отменить режим функционирования "чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил территориальной подсистемы ДНР единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ДНР, введенным указом главы ДНР от 30 ноября 2023 года №582 "О природной чрезвычайной ситуации регионального характера"", - говорится в указе Пушилина.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Пушилин рассказал о предотвращенных терактах в ДНР
1 февраля, 08:22
Кроме того, поручено установить режим "повышенной готовности", а также обеспечить выполнение основных мероприятий положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что пункты 3 указа главы республики "О природной чрезвычайной ситуации" и "О чрезвычайной ситуации на территории ДНР" признаны утратившими силу.
Контроль исполнения указа возложен на председателя правительства республики. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 26 января 2024 года.
Семья - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Пушилин торжественно открыл Год семьи в ДНР
1 февраля, 20:47
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала