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Глава МИД Польши отправился в США, чтобы просить выделить деньги Украине - РИА Новости, 02.02.2024
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14:31 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/dengi-1925038032.html
Глава МИД Польши отправился в США, чтобы просить выделить деньги Украине
Глава МИД Польши отправился в США, чтобы просить выделить деньги Украине - РИА Новости, 02.02.2024
Глава МИД Польши отправился в США, чтобы просить выделить деньги Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский летит в Вашингтон убеждать местные власти выделить деньги для Украины. Об этом он заявил в своем... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T14:31
2024-02-02T14:31
в мире
украина
радослав сикорский
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ВАРШАВА, 2 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский летит в Вашингтон убеждать местные власти выделить деньги для Украины. Об этом он заявил в своем видеообращении на платформе X."Хорошая новость из Брюсселя. (Премьер Венгрии - ред.) Виктор Орбан снял вето, и Европейский союз единогласно выделил 50 миллиардов евро на поддержание функционирования украинского государства, на восстановление инфраструктуры", - заявил Сикорский. "Оказывается, что стоит разговаривать с теми, кого не удается убедить. Поэтому я лечу в Вашингтон для того, чтобы там убеждать тех, кого еще не удалось убедить", - сказал польский министр. В четверг все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Венгрия блокировала большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.
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в мире, украина, радослав сикорский, сша, евросоюз
В мире, Украина, Радослав Сикорский, США, Евросоюз
Глава МИД Польши отправился в США, чтобы просить выделить деньги Украине

Сикорский заявил, что летит в США убеждать местные власти выделить деньги Киеву

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский летит в Вашингтон убеждать местные власти выделить деньги для Украины. Об этом он заявил в своем видеообращении на платформе X.
"Хорошая новость из Брюсселя. (Премьер Венгрии - ред.) Виктор Орбан снял вето, и Европейский союз единогласно выделил 50 миллиардов евро на поддержание функционирования украинского государства, на восстановление инфраструктуры", - заявил Сикорский.
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"Оказывается, что стоит разговаривать с теми, кого не удается убедить. Поэтому я лечу в Вашингтон для того, чтобы там убеждать тех, кого еще не удалось убедить", - сказал польский министр.
В четверг все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Венгрия блокировала большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.
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