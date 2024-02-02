https://ria.ru/20240202/chkalov-1924875271.html

"Это его и убило". Загадочная страница в биографии Чкалова

"Это его и убило". Загадочная страница в биографии Чкалова - РИА Новости, 02.02.2024

"Это его и убило". Загадочная страница в биографии Чкалова

Легендарный летчик-испытатель, комбриг, Герой Советского Союза, кумир Юрия Гагарина — сегодня Валерию Чкалову исполняется 120 лет. Он дал путевку в жизнь многим РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T08:00

2024-02-02T08:00

2024-02-02T15:05

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валерий чкалов

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юрий гагарин (космонавт)

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Легендарный летчик-испытатель, комбриг, Герой Советского Союза, кумир Юрия Гагарина — сегодня Валерию Чкалову исполняется 120 лет. Он дал путевку в жизнь многим самолетам, один из которых его погубил. Обстоятельства той трагедии до сих пор вызывают вопросы.Роковой самолетВалерий Чкалов за летную карьеру освоил более 30 типов самолетов, но последним для него стал одномоторный истребитель-моноплан И-180. Первый полет этой машины 15 декабря 1938-го завершился катастрофой.Несмотря на очень низкую температуру, взлет прошел неплохо. Истребитель набрал высоту 100-120 метров и с виражом сделал первый круг над аэродромом. Далее поднялся на высоту 500-600 метров. Завершив второй круг, летчик повел машину на посадку, но при снижении двигатель внезапно заглох. Чкалов смог отвести неисправную технику от жилых домов, однако И-180 зацепился крылом за линию электропередачи и разбился.Трагическая смерть Героя Советского Союза немедленно обросла множеством версий, догадок и теорий заговора. Хотя созданная после катастрофы комиссия установила, что экспериментальный двигатель переохладился от низкой температуры воздуха: в тот день столбик термометра не поднимался выше 25 градусов мороза. Официальный вердикт — самолет недоработан. Многие элементы конструкции были опытными и раньше не проходили проверку в воздухе.К этому выводу пришла и вторая экспертная комиссия, созданная в 1955 году. Тогда же вину частично возложили и на самого Чкалова — не смог просчитать все риски. Например, не учел недоработанность многих узлов и проигнорировал морозную погоду, понадеявшись на свое искусство пилотирования.Впрочем, дети героя официальной версии не поверили. Они утверждали, что отцу "помогли" разбиться. На это, кстати, указывает выдержка из заключения 1938-го: "Гибель товарища Чкалова является результатом расхлябанности, неорганизованности, безответственности и преступной халатности в работе завода № 156".Игорь Чкалов, сын летчика, и вовсе был убежден, что причиной всему стала личная обида Иосифа Сталина. Тот якобы хотел назначить комбрига на должность наркома внутренних дел, но получил отказ.Еще Игорь заявлял, что на отца "покушались семь раз". О пущенном под откос поезде, на котором собирался ехать Чкалов, о раскрытом НКВД заговоре, в результате которого легендарного летчика должны были зарезать дети кулаков, о специально оставленном в замке шасси самолета сверле и некоторых других эпизодах сыну испытателя рассказал перед уходом на фронт личный охранник Чкалова Иван Варенов.Так это было или нет — сказать сложно. Некоторые современные исследователи, например, указывают на еще одну странность: заключение комиссии в 1955-м уместилось всего на две страницы.Однако против версии об убийстве куда больше свидетельств. Например, многочисленные документы указывают на то, что Сталин очень уважал Чкалова и дорожил им. Кроме того, в ту эпоху несчастные случаи были частыми. Через год после трагедии разбился еще один опытный И-180. Вновь подвела техника — лопнул маслорадиатор. Летчик-испытатель Томас Сузи погиб. Оба происшествия поставили крест на ненадежном образце, который в итоге не пошел в крупносерийное производство — выпустили всего десять машин.Самый массовыйЕсли И-180 стал для Валерия Чкалова смертным приговором, то испытанный им ранее И-16 ни разу не подвел. Впервые в воздух эту машину летчик поднял 30 декабря 1933 года. А уже в 1934-м провел новейший истребитель над Красной площадью во время первомайского парада.В том же году машину приняли на вооружение. Сегодня такие темпы — меньше года от первого полета до начала поставок в авиационные части — представить невозможно. Но тогда это было в порядке вещей.Истребителем управлять довольно сложно. Но в руках опытного летчика он был грозной, быстрой и маневренной машиной с хорошим пулеметным или пушечным вооружением. Эти самолеты достаточно успешно воевали в Испании, на Халхин-Голе, в Карелии. Однако самым тяжелым испытанием для "ишака", как его называли летчики, стали первые месяцы Великой Отечественной войны.К 1941 году И-16 был самым массовым истребителем в РККА и базировался преимущественно на западе СССР. Несмотря на внезапность нападения и большие потери на земле, пилоты этих самолетов жестко встретили немецкую авиацию уже в первый день. В 3:30 утра И-16 33-го авиаполка, базирующиеся в Пружанах, сбивают над Брестом первый немецкий самолет. Через час на землю падают еще пять вражеских машин, атаковавших аэродром.В Прибалтийском военном округе при подобных обстоятельствах И-16 21-го авиаполка уничтожили девять немцев, столько же побед — у 15-го полка, семь сбитых — у 10-го. В Одесском военном округе 55-й авиаполк, базирующийся в Бельцах, к концу дня имел десять побед. При этом "ишак" значительно уступал вражеской технике.Ночной охотникНа момент начала войны устаревшей считалась и другая машина — тяжелый бомбардировщик ТБ-3. И в ее судьбе поучаствовал Чкалов. Первый полет состоялся 22 декабря 1930 года. А за восемь лет построили 818 единиц.В первые месяцы Великой Отечественной ТБ-3 составляли четверть от всех советских бомбардировщиков. Ключевую роль в их судьбе сыграло то, что они базировались вдали от границы и не попали под первый удар немцев.Использовали "третий" в качестве ночного бомбардировщика. Уже в ночь на 23 июня они первыми атаковали немецкие танки. Под удар попали аэродромы и казармы вермахта на польской территории.ТБ-3 играли важную роль и как транспортные самолеты. По ночам доставляли в тыл врага разведывательные и диверсионные группы. Нередко эти самолеты привлекали для снабжения окруженных частей, причем днем и без прикрытия. Так, в июле 1941-го десять ТБ-3 сбрасывали боеприпасы в районе Гомеля. Их атаковали немецкие истребители. Бомбардировщики выстроились в оборонительный круг, снизившись почти до земли. Местность была открытой, и пилотам удалось держаться на высоте порядка 50 метров. В том бою стрелки полностью истратили патроны, но почти все атаки удалось отразить — немцы сбили лишь один самолет, остальные благополучно вернулись на базу.На смену "третьим" вскоре пришли более совершенные машины. Однако ТБ-3 использовали в РККА вплоть до конца войны — главным образом в летных училищах. На 9 мая 1945 года в строю оставалось еще 20 самолетов. Летчик-испытатель Валерий Чкалов был бы доволен судьбой машины, которой дал путевку в жизнь.

https://ria.ru/20140202/992386938.html

https://ria.ru/20200608/1572617427.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, испания, ссср, брест, валерий чкалов, иосиф сталин (джугашвили), юрий гагарин (космонавт)