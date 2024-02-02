https://ria.ru/20240202/baykal-1924964589.html

В отелях на Байкале на зимний сезон не осталось мест

В отелях на Байкале на зимний сезон не осталось мест - РИА Новости, 02.02.2024

В отелях на Байкале на зимний сезон не осталось мест

В начале февраля стартует высокий зимний сезон на озере Байкал, по данным туроператоров, в объектах размещения в самых популярных местах на берегу озера –... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T12:29

2024-02-02T12:29

2024-02-02T12:30

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МОСКВА, 2 фев – РИА Новости. В начале февраля стартует высокий зимний сезон на озере Байкал, по данным туроператоров, в объектах размещения в самых популярных местах на берегу озера – прежде всего, на острове Ольхон – уже не осталось мест, сообщает пресс-служба РСТ.Есть единичные места в групповых турах, но выбор, по словам экспертов, крайне ограничен. Высокий зимний сезон на Байкале традиционно стартует в первой декаде февраля, когда на озере окончательно устанавливается крепкий лед. Бурятский Новый год Сагаалган, привлекающий туристов в республику, в этом году будут отмечать в субботу, 10 февраля.Руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Иванова рассказала, что полетные программы туроператора из Москвы в Улан-Удэ и Иркутск, стартующие 9 февраля, загружены более чем на 90 процентов, билеты доступны лишь на отдельные даты. Глубина бронирований достигает конца марта. Также пользуются популярностью туры на базе GDS-перевозки."У нас две программы по Байкалу: с перелетом через Иркутск и Улан-Удэ. В первом случае на "Уральских авиалиниях", во втором – на Smartavia. В этот период зимние туры на лед Байкала входят в первую тройку по продажам среди всех направлений в России. Объемы выросли в два раза", – сказала она."Это нормальная история для января, что на февраль практически не остается ни объектов размещения, ни техники, да и на март сложно что-то найти. Это говорит о том, что спрос вырос по сравнению с прошлым годом. Свободные места в группах можем найти, как правило, только если кто-то отказался от поездки", – пояснил генеральный директор "Байкалики" Алексей Стрелюк.В компании "Ванд" подтвердили, что к началу февраля группы практически закрыты, в некоторых остаются одно-два места."Мы взяли гарантированные места в гостиницах, без этого просто нельзя рассчитывать на продажи. Так же было и в прошлом году – чем ближе к дате заезда, тем меньше вероятность что-то найти самостоятельно, особенно если речь идет о более комфортном размещении. С 20 февраля на самых популярных базах, в первую очередь, на Ольхоне, уже ничего нет, так как на 23 февраля туда едут отдыхать многие местные жители", – сказала руководитель профильного отдела Ирина Овчинникова.Как отмечают туроператоры, в этом сезоне заявки на зимний Байкал стали приходить раньше, чем год назад – уже в начале сентября."К сожалению, на Байкале нет большого количества гостиниц, а те, что есть, не располагают большим номерным фондом. Неслучайно зимние путешествия туристы в этом году начали бронировать уже в начале сентября, за полгода до старта сезона. Многие февральские группы уже закрыты, для некоторых маршрутов собираем дополнительные группы, так как Байкал этой зимой бронируют гораздо активнее, чем в прошлом году. Но места на февраль-март еще есть", – рассказала директор по внутреннему рынку компании Coral Travel Алена Громова.По ее словам, обычно туристы размещаются в Иркутске на одну или две ночи, а большую часть путешествия проводят в отелях на берегу. Она советует выбирать туры на летний сезон уже сейчас, так как позже будет трудно найти места в хороших объектах размещения на берегу озера.По оценкам туроператоров, в этом сезоне туры на Байкал подорожали, причем повышение цен произошло не только в отелях, но также в экскурсионном и транспортном сегментах. По данным Громовой, стоимость туров выросла на пять-десять в сравнении с 2023 годом. Например, тур "Здравствуй, Байкал!" на четыре дня обойдется от 26 тысяч рублей на человека без перелета. Тур "Байкальский лед" на пять дней стоит от 57 тысяч. У Fun&Sun программы "Дух Байкала" и "Привет, Байкал!" в феврале обойдутся в 59,7 и 51,2 тысячи рублей соответственно.В компании "Ванд" отметили, что в этом сезоне на рынке появились туры с очень высоким бюджетом, в которые включено множество экскурсий и зимних активностей. К примеру, за 190 тысяч можно отправиться в поездку на четыре дня в Листвянку с проживанием в не самых дорогих отелях, но в программу включена вертолетная прогулка, длительные переезды на "Хивусе", экскурсия по Ольхону на джипах и квадроциклы.

https://ria.ru/20240123/puteshestviya-1922931183.html

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