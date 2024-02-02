https://ria.ru/20240202/avtomatizatsiya-1925058160.html

Эксперт: более 50% предприятий МСБ в РФ охвачены автоматизацией

Эксперт: более 50% предприятий МСБ в РФ охвачены автоматизацией - РИА Новости, 02.02.2024

Эксперт: более 50% предприятий МСБ в РФ охвачены автоматизацией

Дефицит кадров, наблюдаемый в России, ведет к ускорению процессов автоматизации малого и среднего бизнеса (МСБ): автоматизацией уже охвачено 50% предприятий МСБ РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T15:53

2024-02-02T15:53

2024-02-02T15:53

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дефицит кадров, наблюдаемый в России, ведет к ускорению процессов автоматизации малого и среднего бизнеса (МСБ): автоматизацией уже охвачено 50% предприятий МСБ в стране, и эта доля растет, заявил РИА Новости руководитель международного интегратора IT-решений "Первый бит" Антон Долгов. "Серьезный кадровый голод, с которым столкнулась сегодня Россия, ведет к ускорению процессов автоматизации МСБ. Сегодня меньшим количеством людей, в связи с ростом задач, необходимо эффективнее работать", - сказал он на полях первого Слета производственников России. По его словам, "в настоящее время автоматизацией уже охвачено в стране 50% предприятий малого и среднего бизнеса, и эта цифра постоянно растет". "Цифра эта увеличивается, потому что все время превышаются требования к отечественному бизнесу", - заметил собеседник агентства. Среди предприятий, где автоматизация идет наиболее быстро, эксперт назвал те, что работают "в области станкостроения, металлообработки, производства сельхоз- и пищевой продукции, транспортной и складской логистики, туризма".

https://ria.ru/20240202/irkutsk-1925009786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, производство