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Протестующие в Буэнос-Айресе разошлись, не дождавшись решения по реформам
Протестующие в Буэнос-Айресе разошлись, не дождавшись решения по реформам - РИА Новости, 02.02.2024
Протестующие в Буэнос-Айресе разошлись, не дождавшись решения по реформам
Протестующие разошлись, не дождавшись решения депутатов по реформам президента Аргентины Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T06:33
2024-02-02T06:33
2024-02-02T09:45
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Протестующие разошлись, не дождавшись решения депутатов по реформам президента Аргентины Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости. В четверг у здания парламента в центре Буэнос-Айреса собрались около двух тысяч человек, протестуя против нововведений властей. Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек. Аргентинцы второй день собираются у здания конгресса, где рассматриваются экономические реформы Милея. Как передавал корреспондент РИА Новости, участники акции протеста перекрывали движение на проезжей части, правоохранители применяли в отношении них дубинки, газ и резиновые пули. В настоящее время у здания конгресса осталась пара десятков человек. Обсуждение реформ президента в нижней палате парламента продолжается.
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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина
В мире, Буэнос-Айрес (город), Аргентина
Протестующие в Буэнос-Айресе разошлись, не дождавшись решения по реформам
Протестующие в Аргентине разошлись, не дождавшись решения депутатов по реформам
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Протестующие разошлись, не дождавшись решения депутатов по реформам президента Аргентины Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг у здания парламента в центре Буэнос-Айреса собрались около двух тысяч человек, протестуя против нововведений властей.
Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.
Аргентинцы второй день собираются у здания конгресса, где рассматриваются экономические реформы Милея. Как передавал корреспондент РИА Новости, участники акции протеста перекрывали движение на проезжей части, правоохранители применяли в отношении них дубинки, газ и резиновые пули.
В настоящее время у здания конгресса осталась пара десятков человек.
Обсуждение реформ президента в нижней палате парламента продолжается.
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