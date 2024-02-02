https://ria.ru/20240202/argentina-1924940396.html

Протестующие в Буэнос-Айресе разошлись, не дождавшись решения по реформам

Протестующие в Буэнос-Айресе разошлись, не дождавшись решения по реформам - РИА Новости, 02.02.2024

Протестующие в Буэнос-Айресе разошлись, не дождавшись решения по реформам

Протестующие разошлись, не дождавшись решения депутатов по реформам президента Аргентины Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T06:33

2024-02-02T06:33

2024-02-02T09:45

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Протестующие разошлись, не дождавшись решения депутатов по реформам президента Аргентины Хавьера Милея, передает корреспондент РИА Новости. В четверг у здания парламента в центре Буэнос-Айреса собрались около двух тысяч человек, протестуя против нововведений властей. Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек. Аргентинцы второй день собираются у здания конгресса, где рассматриваются экономические реформы Милея. Как передавал корреспондент РИА Новости, участники акции протеста перекрывали движение на проезжей части, правоохранители применяли в отношении них дубинки, газ и резиновые пули. В настоящее время у здания конгресса осталась пара десятков человек. Обсуждение реформ президента в нижней палате парламента продолжается.

https://ria.ru/20240202/argentina-1924928928.html

буэнос-айрес (город)

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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина