https://ria.ru/20240202/argentina-1924935471.html

Протестующие остаются у здания конгресса Аргентины

Протестующие остаются у здания конгресса Аргентины - РИА Новости, 02.02.2024

Протестующие остаются у здания конгресса Аргентины

Сотни протестующих остаются у здания конгресса Аргентины, ожидая решения депутатов по реформам президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T03:56

2024-02-02T03:56

2024-02-02T03:56

в мире

аргентина

буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Сотни протестующих остаются у здания конгресса Аргентины, ожидая решения депутатов по реформам президента, передает корреспондент РИА Новости. Часть людей уже покинула площадь перед парламентом, но многие решили остаться. Они поют песни, стучат в барабаны, размахивают флагами. В целом обстановка у здания конгресса спокойная. На месте продолжает дежурить полиция, хотя число правоохранителей значительно уменьшилось. Спецтехнику отогнали от здания парламента. Ранее в четверг полиция применила дубинки, газ и резиновые пули, отгоняя протестующих с проезжей части на тротуар. В ответ в правоохранителей полетели бутылки и камни. Ранее в четверг участники протестов сказали РИА Новости, что продолжат выходить на улицы, чтобы реформы новых властей Аргентины не были приняты.

https://ria.ru/20240202/argentina-1924928928.html

аргентина

буэнос-айрес (город)

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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)