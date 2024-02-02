https://ria.ru/20240202/argentina-1924935471.html
Протестующие остаются у здания конгресса Аргентины
Протестующие остаются у здания конгресса Аргентины - РИА Новости, 02.02.2024
Протестующие остаются у здания конгресса Аргентины
Сотни протестующих остаются у здания конгресса Аргентины, ожидая решения депутатов по реформам президента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T03:56
2024-02-02T03:56
2024-02-02T03:56
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Сотни протестующих остаются у здания конгресса Аргентины, ожидая решения депутатов по реформам президента, передает корреспондент РИА Новости. Часть людей уже покинула площадь перед парламентом, но многие решили остаться. Они поют песни, стучат в барабаны, размахивают флагами. В целом обстановка у здания конгресса спокойная. На месте продолжает дежурить полиция, хотя число правоохранителей значительно уменьшилось. Спецтехнику отогнали от здания парламента. Ранее в четверг полиция применила дубинки, газ и резиновые пули, отгоняя протестующих с проезжей части на тротуар. В ответ в правоохранителей полетели бутылки и камни. Ранее в четверг участники протестов сказали РИА Новости, что продолжат выходить на улицы, чтобы реформы новых властей Аргентины не были приняты.
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
Протестующие остаются у здания конгресса Аргентины
Протестующие остаются у здания конгресса Аргентины, ожидая решения по реформам
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Сотни протестующих остаются у здания конгресса Аргентины, ожидая решения депутатов по реформам президента, передает корреспондент РИА Новости.
Часть людей уже покинула площадь перед парламентом, но многие решили остаться.
Они поют песни, стучат в барабаны, размахивают флагами.
В целом обстановка у здания конгресса спокойная.
На месте продолжает дежурить полиция, хотя число правоохранителей значительно уменьшилось. Спецтехнику отогнали от здания парламента.
Ранее в четверг полиция применила дубинки, газ и резиновые пули, отгоняя протестующих с проезжей части на тротуар. В ответ в правоохранителей полетели бутылки и камни.
Ранее в четверг участники протестов сказали РИА Новости, что продолжат выходить на улицы, чтобы реформы новых властей Аргентины не были приняты.
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