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Конгресс Аргентины отказался прерывать сессию из-за разгона демонстрации - РИА Новости, 02.02.2024
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03:39 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/argentina-1924935009.html
Конгресс Аргентины отказался прерывать сессию из-за разгона демонстрации
Конгресс Аргентины отказался прерывать сессию из-за разгона демонстрации - РИА Новости, 02.02.2024
Конгресс Аргентины отказался прерывать сессию из-за разгона демонстрации
Представители оппозиции из Левого и рабочего фронта и Союза за Родину не смогли остановить обсуждение так называемого сводного закона в аргентинской палате... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T03:39
2024-02-02T03:39
в мире
аргентина
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МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Представители оппозиции из Левого и рабочего фронта и Союза за Родину не смогли остановить обсуждение так называемого сводного закона в аргентинской палате депутатов, мотивируя это жестоким разгоном демонстрации против этого закона у стен конгресса - они на время покинули сессию, в то время как правящая коалиция продолжила заседание. На голосовании в конгрессе, которое транслирует в своем YouTube-канале газета Nacion, большинство депутатов поднятием руки высказались за продолжение сессии. Оно прошло после того, как депутаты бывшей правящей партии попросили перенести сессию из-за "репрессий" в отношении протестующих против нового закона. В требовании прекратить насилие и перенести сессию на следующее утро к депутатам-киршнеристам присоединились в конгрессе представители Левого и рабочего фронта. Вместе они покинули зал заседаний и вышли на улицу, с которой минутами ранее оттеснили людей. В четверг у здания парламента, где обсуждается законопроект, собрались несколько тысяч человек. Жители Аргентины протестуют против пакета реформ президента страны Хавьера Милея, которые рассматривает парламент. После того, как демонстранты заняли проезжую часть, полицейские начали применять против протестующих слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. СМИ сообщили об одном пострадавшем и одном задержанном. В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков. Чтобы пакет законопроектов был принят, власти решили изъять из него ряд спорных статей. Часть изъятий была сделана непосредственно во время заседания депутатов. В итоге пакет документов сократился вдвое.
https://ria.ru/20240202/argentina-1924928928.html
аргентина
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РИА Новости
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
Конгресс Аргентины отказался прерывать сессию из-за разгона демонстрации

Конгресс Аргентины отказался прерывать сессию из-за разгона демонстрации рядом

© AP Photo / Natacha PisarenkoБуэнос-Айрес
Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Буэнос-Айрес. Архивное фото
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МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Представители оппозиции из Левого и рабочего фронта и Союза за Родину не смогли остановить обсуждение так называемого сводного закона в аргентинской палате депутатов, мотивируя это жестоким разгоном демонстрации против этого закона у стен конгресса - они на время покинули сессию, в то время как правящая коалиция продолжила заседание.
На голосовании в конгрессе, которое транслирует в своем YouTube-канале газета Nacion, большинство депутатов поднятием руки высказались за продолжение сессии. Оно прошло после того, как депутаты бывшей правящей партии попросили перенести сессию из-за "репрессий" в отношении протестующих против нового закона.
В требовании прекратить насилие и перенести сессию на следующее утро к депутатам-киршнеристам присоединились в конгрессе представители Левого и рабочего фронта. Вместе они покинули зал заседаний и вышли на улицу, с которой минутами ранее оттеснили людей.
В четверг у здания парламента, где обсуждается законопроект, собрались несколько тысяч человек.
Жители Аргентины протестуют против пакета реформ президента страны Хавьера Милея, которые рассматривает парламент. После того, как демонстранты заняли проезжую часть, полицейские начали применять против протестующих слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. СМИ сообщили об одном пострадавшем и одном задержанном.
В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков. Чтобы пакет законопроектов был принят, власти решили изъять из него ряд спорных статей. Часть изъятий была сделана непосредственно во время заседания депутатов. В итоге пакет документов сократился вдвое.
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