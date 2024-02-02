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В ходе протестов в Буэнос-Айресе задержали одного человека, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024
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03:11 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/argentina-1924934227.html
В ходе протестов в Буэнос-Айресе задержали одного человека, пишут СМИ
В ходе протестов в Буэнос-Айресе задержали одного человека, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024
В ходе протестов в Буэнос-Айресе задержали одного человека, пишут СМИ
Один человек задержан и один получил ранение в ходе манифестаций против пакета реформ президента Аргентины Хавьера Милея, которые продолжаются в столице страны... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T03:11
2024-02-02T03:11
в мире
буэнос-айрес (город)
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Один человек задержан и один получил ранение в ходе манифестаций против пакета реформ президента Аргентины Хавьера Милея, которые продолжаются в столице страны Буэнос-Айресе второй день, сообщает газета Clarin. В четверг у здания парламента, где обсуждается законопроект, собрались несколько тысяч человек. По данным издания, задержанный 25-летний мужчина был доставлен в полицейский участок. Еще один манифестант прибыл на площадь с резаной раной на подбородке. Его забрала машина скорой помощи. В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков. Чтобы пакет законопроектов был принят, власти решили изъять из него ряд спорных статей. Часть изъятий была сделана непосредственно во время заседания депутатов. В итоге пакет документов сократился вдвое.
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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина
В мире, Буэнос-Айрес (город), Аргентина
В ходе протестов в Буэнос-Айресе задержали одного человека, пишут СМИ

Clarin: в ходе протестов в Буэнос-Айресе задержали одного человека, один ранен

© AFP 2024 / LUIS ROBAYOПротесты против правительства Аргентины в Буэнос-Айресе
Протесты против правительства Аргентины в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AFP 2024 / LUIS ROBAYO
Протесты против правительства Аргентины в Буэнос-Айресе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Один человек задержан и один получил ранение в ходе манифестаций против пакета реформ президента Аргентины Хавьера Милея, которые продолжаются в столице страны Буэнос-Айресе второй день, сообщает газета Clarin.
В четверг у здания парламента, где обсуждается законопроект, собрались несколько тысяч человек.
По данным издания, задержанный 25-летний мужчина был доставлен в полицейский участок. Еще один манифестант прибыл на площадь с резаной раной на подбородке. Его забрала машина скорой помощи.
В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.
Чтобы пакет законопроектов был принят, власти решили изъять из него ряд спорных статей. Часть изъятий была сделана непосредственно во время заседания депутатов. В итоге пакет документов сократился вдвое.
Участники акции протеста против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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