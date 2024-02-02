https://ria.ru/20240202/argentina-1924934227.html

В ходе протестов в Буэнос-Айресе задержали одного человека, пишут СМИ

В ходе протестов в Буэнос-Айресе задержали одного человека, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024

В ходе протестов в Буэнос-Айресе задержали одного человека, пишут СМИ

Один человек задержан и один получил ранение в ходе манифестаций против пакета реформ президента Аргентины Хавьера Милея, которые продолжаются в столице страны... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T03:11

2024-02-02T03:11

2024-02-02T03:11

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буэнос-айрес (город)

аргентина

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Один человек задержан и один получил ранение в ходе манифестаций против пакета реформ президента Аргентины Хавьера Милея, которые продолжаются в столице страны Буэнос-Айресе второй день, сообщает газета Clarin. В четверг у здания парламента, где обсуждается законопроект, собрались несколько тысяч человек. По данным издания, задержанный 25-летний мужчина был доставлен в полицейский участок. Еще один манифестант прибыл на площадь с резаной раной на подбородке. Его забрала машина скорой помощи. В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков. Чтобы пакет законопроектов был принят, власти решили изъять из него ряд спорных статей. Часть изъятий была сделана непосредственно во время заседания депутатов. В итоге пакет документов сократился вдвое.

https://ria.ru/20240202/argentina-1924928928.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина