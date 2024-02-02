https://ria.ru/20240202/argentina-1924934227.html
В ходе протестов в Буэнос-Айресе задержали одного человека, пишут СМИ
В ходе протестов в Буэнос-Айресе задержали одного человека, пишут СМИ - РИА Новости, 02.02.2024
В ходе протестов в Буэнос-Айресе задержали одного человека, пишут СМИ
Один человек задержан и один получил ранение в ходе манифестаций против пакета реформ президента Аргентины Хавьера Милея, которые продолжаются в столице страны... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T03:11
2024-02-02T03:11
2024-02-02T03:11
в мире
буэнос-айрес (город)
аргентина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917105758_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c5ecc611a515961c38bdde55a6bf0cf.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Один человек задержан и один получил ранение в ходе манифестаций против пакета реформ президента Аргентины Хавьера Милея, которые продолжаются в столице страны Буэнос-Айресе второй день, сообщает газета Clarin. В четверг у здания парламента, где обсуждается законопроект, собрались несколько тысяч человек. По данным издания, задержанный 25-летний мужчина был доставлен в полицейский участок. Еще один манифестант прибыл на площадь с резаной раной на подбородке. Его забрала машина скорой помощи. В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков. Чтобы пакет законопроектов был принят, власти решили изъять из него ряд спорных статей. Часть изъятий была сделана непосредственно во время заседания депутатов. В итоге пакет документов сократился вдвое.
https://ria.ru/20240202/argentina-1924928928.html
буэнос-айрес (город)
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917105758_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_682810d038c3dc50c2dfecb3676f2b50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буэнос-айрес (город), аргентина
В мире, Буэнос-Айрес (город), Аргентина
В ходе протестов в Буэнос-Айресе задержали одного человека, пишут СМИ
Clarin: в ходе протестов в Буэнос-Айресе задержали одного человека, один ранен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Один человек задержан и один получил ранение в ходе манифестаций против пакета реформ президента Аргентины Хавьера Милея, которые продолжаются в столице страны Буэнос-Айресе второй день, сообщает газета Clarin
.
В четверг у здания парламента, где обсуждается законопроект, собрались несколько тысяч человек.
По данным издания, задержанный 25-летний мужчина был доставлен в полицейский участок. Еще один манифестант прибыл на площадь с резаной раной на подбородке. Его забрала машина скорой помощи.
В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.
Чтобы пакет законопроектов был принят, власти решили изъять из него ряд спорных статей. Часть изъятий была сделана непосредственно во время заседания депутатов. В итоге пакет документов сократился вдвое.
Противники реформ главы Аргентины рассказали об избиениях их силовиками