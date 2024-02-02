https://ria.ru/20240202/argentina-1924931849.html
Число участников акции протеста у конгресса в Буэнос-Айресе выросло
Число участников акции протеста у конгресса в Буэнос-Айресе выросло - РИА Новости, 02.02.2024
Число участников акции протеста у конгресса в Буэнос-Айресе выросло
Число участников акции протеста у конгресса в Буэнос-Айресе выросло в разы, полиция загнала людей на тротуар, манифестация продолжается, передает корреспондент... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T02:26
2024-02-02T02:26
2024-02-02T02:26
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Число участников акции протеста у конгресса в Буэнос-Айресе выросло в разы, полиция загнала людей на тротуар, манифестация продолжается, передает корреспондент РИА Новости. В центре Буэнос-Айреса собралось около двух тысяч человек. Люди кричат ругательства в адрес полиции и свистят. В настоящий момент ситуация немного успокоилась, люди не выходят на проезжую часть. По улицам у конгресса открыли движение. Аргентинцы второй день собираются у здания конгресса, где рассматриваются экономические реформы нового президента Хавьера Милея. Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.
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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина
В мире, Буэнос-Айрес (город), Аргентина
Число участников акции протеста у конгресса в Буэнос-Айресе выросло
Число участников акции протеста у конгресса в Буэнос-Айресе выросло в разы
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Число участников акции протеста у конгресса в Буэнос-Айресе выросло в разы, полиция загнала людей на тротуар, манифестация продолжается, передает корреспондент РИА Новости.
В центре Буэнос-Айреса собралось около двух тысяч человек. Люди кричат ругательства в адрес полиции и свистят.
В настоящий момент ситуация немного успокоилась, люди не выходят на проезжую часть. По улицам у конгресса открыли движение.
Аргентинцы второй день собираются у здания конгресса, где рассматриваются экономические реформы нового президента Хавьера Милея.
Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек.
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