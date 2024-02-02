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В Аргентине полиция обстреливает протестующих резиновыми пулями - РИА Новости, 02.02.2024
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02:13 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/argentina-1924931401.html
В Аргентине полиция обстреливает протестующих резиновыми пулями
В Аргентине полиция обстреливает протестующих резиновыми пулями - РИА Новости, 02.02.2024
В Аргентине полиция обстреливает протестующих резиновыми пулями
Полицейские начали применять против протестующих у конгресса Аргентины резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T02:13
2024-02-02T02:13
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Полицейские начали применять против протестующих у конгресса Аргентины резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости. Жители Аргентины протестуют против пакета реформ президента страны Хавьера Милея. Эти реформы сейчас рассматривает парламент. Сначала протест проходил мирно, полиция не применяла спецсредства, однако затем участники акции начали перекрывать проезжую часть. Для новых властей Аргентины выход протестующих на проезжую часть - один из ключевых моментов. Согласно новым правилам, полиция может применять силу, чтобы митингующие вернулись на тротуар. Правоохранители выстроились в несколько рядов и теснили протестующих подальше от здания конгресса, пытаясь сместить их с проезжей части. Полицейские применяли газ и дубинки. Позже полицейские на мотоциклах начали периодически выезжать из-за кордона, выстроенного другими силовиками, обстреливать протестующих резиновыми пулями и применять слезоточивый газ, а затем отъезжать назад.
https://ria.ru/20240202/argentina-1924928928.html
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аргентина, в мире
Аргентина, В мире
В Аргентине полиция обстреливает протестующих резиновыми пулями

Полиция обстреливает протестующих у конгресса Аргентины резиновыми пулями

© AP Photo / Gustavo GarelloСотрудники правоохранительных органов Аргентины
Сотрудники правоохранительных органов Аргентины - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Gustavo Garello
Сотрудники правоохранительных органов Аргентины. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Полицейские начали применять против протестующих у конгресса Аргентины резиновые пули, передает корреспондент РИА Новости.
Жители Аргентины протестуют против пакета реформ президента страны Хавьера Милея. Эти реформы сейчас рассматривает парламент.
Сначала протест проходил мирно, полиция не применяла спецсредства, однако затем участники акции начали перекрывать проезжую часть. Для новых властей Аргентины выход протестующих на проезжую часть - один из ключевых моментов. Согласно новым правилам, полиция может применять силу, чтобы митингующие вернулись на тротуар.
Правоохранители выстроились в несколько рядов и теснили протестующих подальше от здания конгресса, пытаясь сместить их с проезжей части. Полицейские применяли газ и дубинки.
Позже полицейские на мотоциклах начали периодически выезжать из-за кордона, выстроенного другими силовиками, обстреливать протестующих резиновыми пулями и применять слезоточивый газ, а затем отъезжать назад.
Участники акции протеста против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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