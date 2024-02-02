https://ria.ru/20240202/argentina-1924929454.html

В Аргентине полиция применила газ против протестующих

В Аргентине полиция применила газ против протестующих - РИА Новости, 02.02.2024

В Аргентине полиция применила газ против протестующих

Правоохранители выстроились в несколько рядов и теснят протестующих у конгресса Аргентины подальше от здания, пытаясь сместить их с проезжей части, передает... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T01:45

2024-02-02T01:45

2024-02-02T01:56

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аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Правоохранители выстроились в несколько рядов и теснят протестующих у конгресса Аргентины подальше от здания, пытаясь сместить их с проезжей части, передает корреспондент РИА Новости.Для новых властей Аргентины выход протестующих на проезжую часть - один из ключевых моментов. Согласно новым правилам, полиция может применять силу, чтобы митингующие вернулись на тротуар.Немногим ранее к месту протестов у конгресса, где люди перекрыли одну из улиц, подтянули спецтехнику и хорошо экипированные отряды жандармерии.Как передает корреспондент РИА Новости, силы правопорядка в амуниции плотными рядами стали оттеснят собравшихся с проезжей части, используя газ и дубинки. В ответ в полицейских летят бутылки и камни.Жители Аргентины протестуют против пакета реформ президента страны Хавьера Милея. Эти реформы сейчас рассматривает парламент.

https://ria.ru/20240202/argentina-1924928928.html

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в мире, аргентина