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Противники реформ главы Аргентины рассказали об избиениях их силовиками - РИА Новости, 02.02.2024
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01:24 02.02.2024 (обновлено: 03:29 02.02.2024)
https://ria.ru/20240202/argentina-1924928928.html
Противники реформ главы Аргентины рассказали об избиениях их силовиками
Противники реформ главы Аргентины рассказали об избиениях их силовиками - РИА Новости, 02.02.2024
Противники реформ главы Аргентины рассказали об избиениях их силовиками
Аргентинские политики и депутаты, выступающие против пакета реформ президента страны Хавьера Милея, рассказали РИА Новости о репрессиях, которые применяют... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T01:24
2024-02-02T03:29
в мире
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Аргентинские политики и депутаты, выступающие против пакета реформ президента страны Хавьера Милея, рассказали РИА Новости о репрессиях, которые применяют против них охраняющие здание парламента правоохранители.В среду нижняя палата парламента начала обсуждение реформ на фоне акции протеста, которую устроили граждане у здания парламента. Депутаты обсуждали законопроекты больше 11 часов, после чего объявили перерыв до четверга. Предполагается, что рассмотрение реформ займет 3-4 дня.Лидер Рабочей партии (Polo Obrero) Эдуардо Беллибони заявил, что сотрудники жандармерии повалили его на землю и избили."Вчера (в среду) жандармы, экипированные касками и ботинками со стальными набойками, врезались в толпу протестующих, и в этот момент я был избит ими. Они били меня этими ботинками по спине и другим частям тела", - рассказал политик.По словам Беллибони, глава министерства безопасности Патрисия Буллрич намерена подавить "любую народную мобилизацию, пытаясь продвинуть антирабочий, антинародный и антидемократический закон".В другой момент стычки полиция применила перцовый аэрозоль и ударила депутата Алехандро Вилька из "Левого фронта трудящихся".Депутат от той же партии Мириам Брегман заявила, что действия силовиков в среду "были жестокими, непропорциональными и нанесли травмы людям".В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.Чтобы пакет законопроектов был принят, власти решили изъять из него ряд спорных статей. Часть изъятий была сделана непосредственно во время заседания депутатов. В итоге пакет документов сократился вдвое.
https://ria.ru/20240202/argentina-1924928814.html
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в мире, аргентина
В мире, Аргентина
Противники реформ главы Аргентины рассказали об избиениях их силовиками

Политические противники реформ главы Аргентины рассказали об избиениях полицией

© AP Photo / Mario De FinaУчастники акции протеста против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе. 20 декабря 2023
Участники акции протеста против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе. 20 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Mario De Fina
Участники акции протеста против нового правительства Аргентины в Буэнос-Айресе. 20 декабря 2023. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Аргентинские политики и депутаты, выступающие против пакета реформ президента страны Хавьера Милея, рассказали РИА Новости о репрессиях, которые применяют против них охраняющие здание парламента правоохранители.
В среду нижняя палата парламента начала обсуждение реформ на фоне акции протеста, которую устроили граждане у здания парламента. Депутаты обсуждали законопроекты больше 11 часов, после чего объявили перерыв до четверга. Предполагается, что рассмотрение реформ займет 3-4 дня.
Лидер Рабочей партии (Polo Obrero) Эдуардо Беллибони заявил, что сотрудники жандармерии повалили его на землю и избили.
"Вчера (в среду) жандармы, экипированные касками и ботинками со стальными набойками, врезались в толпу протестующих, и в этот момент я был избит ими. Они били меня этими ботинками по спине и другим частям тела", - рассказал политик.
По словам Беллибони, глава министерства безопасности Патрисия Буллрич намерена подавить "любую народную мобилизацию, пытаясь продвинуть антирабочий, антинародный и антидемократический закон".
В другой момент стычки полиция применила перцовый аэрозоль и ударила депутата Алехандро Вилька из "Левого фронта трудящихся".
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Депутат от той же партии Мириам Брегман заявила, что действия силовиков в среду "были жестокими, непропорциональными и нанесли травмы людям".
В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.
Чтобы пакет законопроектов был принят, власти решили изъять из него ряд спорных статей. Часть изъятий была сделана непосредственно во время заседания депутатов. В итоге пакет документов сократился вдвое.
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