https://ria.ru/20240202/argentina-1924928928.html

Противники реформ главы Аргентины рассказали об избиениях их силовиками

Противники реформ главы Аргентины рассказали об избиениях их силовиками - РИА Новости, 02.02.2024

Противники реформ главы Аргентины рассказали об избиениях их силовиками

Аргентинские политики и депутаты, выступающие против пакета реформ президента страны Хавьера Милея, рассказали РИА Новости о репрессиях, которые применяют... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T01:24

2024-02-02T01:24

2024-02-02T03:29

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аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Аргентинские политики и депутаты, выступающие против пакета реформ президента страны Хавьера Милея, рассказали РИА Новости о репрессиях, которые применяют против них охраняющие здание парламента правоохранители.В среду нижняя палата парламента начала обсуждение реформ на фоне акции протеста, которую устроили граждане у здания парламента. Депутаты обсуждали законопроекты больше 11 часов, после чего объявили перерыв до четверга. Предполагается, что рассмотрение реформ займет 3-4 дня.Лидер Рабочей партии (Polo Obrero) Эдуардо Беллибони заявил, что сотрудники жандармерии повалили его на землю и избили."Вчера (в среду) жандармы, экипированные касками и ботинками со стальными набойками, врезались в толпу протестующих, и в этот момент я был избит ими. Они били меня этими ботинками по спине и другим частям тела", - рассказал политик.По словам Беллибони, глава министерства безопасности Патрисия Буллрич намерена подавить "любую народную мобилизацию, пытаясь продвинуть антирабочий, антинародный и антидемократический закон".В другой момент стычки полиция применила перцовый аэрозоль и ударила депутата Алехандро Вилька из "Левого фронта трудящихся".Депутат от той же партии Мириам Брегман заявила, что действия силовиков в среду "были жестокими, непропорциональными и нанесли травмы людям".В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.Чтобы пакет законопроектов был принят, власти решили изъять из него ряд спорных статей. Часть изъятий была сделана непосредственно во время заседания депутатов. В итоге пакет документов сократился вдвое.

https://ria.ru/20240202/argentina-1924928814.html

https://ria.ru/20240128/argentina-1923965002.html

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в мире, аргентина