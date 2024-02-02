https://ria.ru/20240202/argentina-1924928814.html
К месту протестов у конгресса Аргентины подтянули спецтехнику
К месту протестов у конгресса Аргентины подтянули спецтехнику - РИА Новости, 02.02.2024
К месту протестов у конгресса Аргентины подтянули спецтехнику
Спецтехнику и хорошо экипированные отряды жандармерии подтянули к месту протестов у конгресса Аргентины, где люди перекрыли одну из улиц, передает корреспондент РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T01:22
2024-02-02T01:22
2024-02-02T01:22
в мире
аргентина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917144205_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_1eff5774004fbd8dbdaac2c0df409145.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Спецтехнику и хорошо экипированные отряды жандармерии подтянули к месту протестов у конгресса Аргентины, где люди перекрыли одну из улиц, передает корреспондент РИА Новости. Для новых властей Аргентины выход протестующих на проезжую часть - один из ключевых моментов. Согласно новым правилам, полиция может применять силу, чтобы митингующие вернулись на тротуар. На площади перед конгрессом собрались несколько сотен протестующих против реформ президента Аргентины Хавьера Милея. Эти реформы сейчас рассматривает парламент.
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917144205_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_62a33065f83f3bb712b0c3bbd7624755.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина
К месту протестов у конгресса Аргентины подтянули спецтехнику
К месту протестов у конгресса Аргентины подтянули спецтехнику
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Спецтехнику и хорошо экипированные отряды жандармерии подтянули к месту протестов у конгресса Аргентины, где люди перекрыли одну из улиц, передает корреспондент РИА Новости.
Для новых властей Аргентины выход протестующих на проезжую часть - один из ключевых моментов. Согласно новым правилам, полиция может применять силу, чтобы митингующие вернулись на тротуар.
На площади перед конгрессом собрались несколько сотен протестующих против реформ президента Аргентины Хавьера Милея. Эти реформы сейчас рассматривает парламент.