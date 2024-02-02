https://ria.ru/20240202/argentina-1924928521.html

Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц

Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц - РИА Новости, 02.02.2024

Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц

Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц, что может привести к действиям со стороны правоохранителей, к митингующим стягиваются силы... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T01:19

2024-02-02T01:19

2024-02-02T01:19

в мире

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц, что может привести к действиям со стороны правоохранителей, к митингующим стягиваются силы полиции, передает корреспондент РИА Новости. Для новых властей Аргентины выход протестующих на проезжую часть - один из ключевых моментов. Согласно новым правилам, полиция может применять силу, чтобы митингующие вернулись на тротуар. Вышедшим на улицу людям перекрыла путь полиция, чтобы они не могли продолжать движение. Лишь несколько полицейских вооружены дубинками. Остальные без спецсредств.

аргентина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аргентина