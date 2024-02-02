https://ria.ru/20240202/argentina-1924928521.html
Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц
Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц - РИА Новости, 02.02.2024
Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц
Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц, что может привести к действиям со стороны правоохранителей, к митингующим стягиваются силы... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T01:19
2024-02-02T01:19
2024-02-02T01:19
в мире
аргентина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918556482_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8f9e85828f43df51356c995d689a2a81.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц, что может привести к действиям со стороны правоохранителей, к митингующим стягиваются силы полиции, передает корреспондент РИА Новости. Для новых властей Аргентины выход протестующих на проезжую часть - один из ключевых моментов. Согласно новым правилам, полиция может применять силу, чтобы митингующие вернулись на тротуар. Вышедшим на улицу людям перекрыла путь полиция, чтобы они не могли продолжать движение. Лишь несколько полицейских вооружены дубинками. Остальные без спецсредств.
аргентина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918556482_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_38c7449cb6dd7cfb456a602a7033b8df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина
Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц
Протестующие у конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц, стягивают полицию
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц, что может привести к действиям со стороны правоохранителей, к митингующим стягиваются силы полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Для новых властей Аргентины выход протестующих на проезжую часть - один из ключевых моментов. Согласно новым правилам, полиция может применять силу, чтобы митингующие вернулись на тротуар.
Вышедшим на улицу людям перекрыла путь полиция, чтобы они не могли продолжать движение. Лишь несколько полицейских вооружены дубинками. Остальные без спецсредств.