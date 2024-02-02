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Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц - РИА Новости, 02.02.2024
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01:19 02.02.2024
https://ria.ru/20240202/argentina-1924928521.html
Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц
Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц - РИА Новости, 02.02.2024
Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц
Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц, что может привести к действиям со стороны правоохранителей, к митингующим стягиваются силы... РИА Новости, 02.02.2024
2024-02-02T01:19
2024-02-02T01:19
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц, что может привести к действиям со стороны правоохранителей, к митингующим стягиваются силы полиции, передает корреспондент РИА Новости. Для новых властей Аргентины выход протестующих на проезжую часть - один из ключевых моментов. Согласно новым правилам, полиция может применять силу, чтобы митингующие вернулись на тротуар. Вышедшим на улицу людям перекрыла путь полиция, чтобы они не могли продолжать движение. Лишь несколько полицейских вооружены дубинками. Остальные без спецсредств.
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в мире, аргентина
В мире, Аргентина
Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц

Протестующие у конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц, стягивают полицию

© AP Photo / Rodrigo AbdАкция протеста против политики новых властей в Буэнос-Айресе, Аргентина
Акция протеста против политики новых властей в Буэнос-Айресе, Аргентина - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© AP Photo / Rodrigo Abd
Акция протеста против политики новых властей в Буэнос-Айресе, Аргентина. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Протестующие у здания конгресса Аргентины перекрыли одну из улиц, что может привести к действиям со стороны правоохранителей, к митингующим стягиваются силы полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Для новых властей Аргентины выход протестующих на проезжую часть - один из ключевых моментов. Согласно новым правилам, полиция может применять силу, чтобы митингующие вернулись на тротуар.
Вышедшим на улицу людям перекрыла путь полиция, чтобы они не могли продолжать движение. Лишь несколько полицейских вооружены дубинками. Остальные без спецсредств.
 
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