https://ria.ru/20240202/argentina-1924928073.html

У конгресса Аргентины вновь собрались протестующие против реформ

У конгресса Аргентины вновь собрались протестующие против реформ - РИА Новости, 02.02.2024

У конгресса Аргентины вновь собрались протестующие против реформ

Несколько сотен протестующих снова собрались у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса, где обсуждаются реформы президента Аргентины Хавьера Милея, обстановка... РИА Новости, 02.02.2024

2024-02-02T01:15

2024-02-02T01:15

2024-02-02T01:15

в мире

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 фев - РИА Новости. Несколько сотен протестующих снова собрались у здания конгресса в центре Буэнос-Айреса, где обсуждаются реформы президента Аргентины Хавьера Милея, обстановка спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Несколько десятков полицейских выстроены у самого здания парламента, еще столько же вдоль площади, где находятся протестующие. У правоохранителей нет с собой спецсредств. Спецмашин поддержки также нет у конгресса и на соседних улицах. Протестующие поют песни, бьют в барабаны и перекусывают асадо - жареным мясом, которое тут же на площади готовят участники акции. Люди находятся на площади, на тротуаре, не мешая проезду машин по улицам. Для новых властей Аргентины это один из ключевых моментов. При выходе на проезжую часть полиция, согласно новым правилам, может применять силу в отношении протестующих. Накануне, в первый день рассмотрения реформ в нижней палате парламента, у здания конгресса собрались около сотни человек - представителей различных левых и профсоюзных организаций. Власти стянули к конгрессу большое число правоохранителей и водометы. Несколько раз полиция теснила людей на тротуары, применяя щиты и газовые баллончики. По данным газеты La Nación, были задержаны шесть человек. Большинство из них отпущены. Девальвация национальной валюты, резкий скачок цен, отсутствие роста зарплат и каких-либо послаблений в ближайшее время со стороны нового правительства, обещанные приватизация и долларизация заставили многих людей выйти на улицы. С момента прихода к власти Милея профсоюзы и левые движения провели несколько крупных акций протеста и забастовку, в которых приняли участие тысячи человек. В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.

https://ria.ru/20240201/argentina-1924728585.html

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в мире, аргентина