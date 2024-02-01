Рейтинг@Mail.ru
Подмосковным многодетным семьям в 2024 году выделят 280 гектаров земли - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:35 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/zemlya-1924846972.html
Подмосковным многодетным семьям в 2024 году выделят 280 гектаров земли
Подмосковным многодетным семьям в 2024 году выделят 280 гектаров земли - РИА Новости, 01.02.2024
Подмосковным многодетным семьям в 2024 году выделят 280 гектаров земли
Власти Подмосковья выделят для многодетных семей в 2024 году 48 земельных участков общей площадью 280 гектаров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:35
2024-02-01T16:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820504951_0:144:3386:2048_1920x0_80_0_0_28bf0f053dc784e398821128788721e6.jpg
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Власти Подмосковья выделят для многодетных семей в 2024 году 48 земельных участков общей площадью 280 гектаров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу минимущества Наталью Адигамову.По ее словам, участки выделят в Клину, Воскресенске, Чехове, Раменском и Восходе. Власти ведут активную работу над предоставлением земли и передаче ее в собственность городским округам."В каждом муниципальном образовании ведется активная работа по формированию земельных участков, со своей стороны мы также изыскиваем возможность и передаем городским округам областные земли", – отметила Адигамова.В прошлом году благодаря этой программе участками обеспечили 2,3 тысячиподмосковных семей с тремя и более детьми. Однако помощь можно получить и в денежном эквиваленте. Если люди не нуждаются в участке, они могут вместо него воспользоваться правом на выплату 300 тысяч рублей.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820504951_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_7cc175fdd739ebad568a2c0eb9d03e77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковным многодетным семьям в 2024 году выделят 280 гектаров земли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПрохожие переходят улицу в Москве по пешеходному переходу
Прохожие переходят улицу в Москве по пешеходному переходу - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Власти Подмосковья выделят для многодетных семей в 2024 году 48 земельных участков общей площадью 280 гектаров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу минимущества Наталью Адигамову.
По ее словам, участки выделят в Клину, Воскресенске, Чехове, Раменском и Восходе. Власти ведут активную работу над предоставлением земли и передаче ее в собственность городским округам.
"В каждом муниципальном образовании ведется активная работа по формированию земельных участков, со своей стороны мы также изыскиваем возможность и передаем городским округам областные земли", – отметила Адигамова.
В прошлом году благодаря этой программе участками обеспечили 2,3 тысячиподмосковных семей с тремя и более детьми. Однако помощь можно получить и в денежном эквиваленте. Если люди не нуждаются в участке, они могут вместо него воспользоваться правом на выплату 300 тысяч рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала