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Подмосковным многодетным семьям в 2024 году выделят 280 гектаров земли

Подмосковным многодетным семьям в 2024 году выделят 280 гектаров земли - РИА Новости, 01.02.2024

Подмосковным многодетным семьям в 2024 году выделят 280 гектаров земли

Власти Подмосковья выделят для многодетных семей в 2024 году 48 земельных участков общей площадью 280 гектаров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T16:35

2024-02-01T16:35

2024-02-01T16:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Власти Подмосковья выделят для многодетных семей в 2024 году 48 земельных участков общей площадью 280 гектаров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу минимущества Наталью Адигамову.По ее словам, участки выделят в Клину, Воскресенске, Чехове, Раменском и Восходе. Власти ведут активную работу над предоставлением земли и передаче ее в собственность городским округам."В каждом муниципальном образовании ведется активная работа по формированию земельных участков, со своей стороны мы также изыскиваем возможность и передаем городским округам областные земли", – отметила Адигамова.В прошлом году благодаря этой программе участками обеспечили 2,3 тысячиподмосковных семей с тремя и более детьми. Однако помощь можно получить и в денежном эквиваленте. Если люди не нуждаются в участке, они могут вместо него воспользоваться правом на выплату 300 тысяч рублей.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)