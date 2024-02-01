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Подмосковным многодетным семьям в 2024 году выделят 280 гектаров земли
Подмосковным многодетным семьям в 2024 году выделят 280 гектаров земли - РИА Новости, 01.02.2024
Подмосковным многодетным семьям в 2024 году выделят 280 гектаров земли
Власти Подмосковья выделят для многодетных семей в 2024 году 48 земельных участков общей площадью 280 гектаров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:35
2024-02-01T16:35
2024-02-01T16:35
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Власти Подмосковья выделят для многодетных семей в 2024 году 48 земельных участков общей площадью 280 гектаров. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу минимущества Наталью Адигамову.По ее словам, участки выделят в Клину, Воскресенске, Чехове, Раменском и Восходе. Власти ведут активную работу над предоставлением земли и передаче ее в собственность городским округам."В каждом муниципальном образовании ведется активная работа по формированию земельных участков, со своей стороны мы также изыскиваем возможность и передаем городским округам областные земли", – отметила Адигамова.В прошлом году благодаря этой программе участками обеспечили 2,3 тысячиподмосковных семей с тремя и более детьми. Однако помощь можно получить и в денежном эквиваленте. Если люди не нуждаются в участке, они могут вместо него воспользоваться правом на выплату 300 тысяч рублей.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости.
Власти Подмосковья выделят для многодетных семей в 2024 году 48 земельных участков общей площадью 280 гектаров. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на главу минимущества Наталью Адигамову.
По ее словам, участки выделят в Клину, Воскресенске, Чехове, Раменском и Восходе. Власти ведут активную работу над предоставлением земли и передаче ее в собственность городским округам.
"В каждом муниципальном образовании ведется активная работа по формированию земельных участков, со своей стороны мы также изыскиваем возможность и передаем городским округам областные земли", – отметила Адигамова.
В прошлом году благодаря этой программе участками обеспечили 2,3 тысячиподмосковных семей с тремя и более детьми. Однако помощь можно получить и в денежном эквиваленте. Если люди не нуждаются в участке, они могут вместо него воспользоваться правом на выплату 300 тысяч рублей.