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На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 01.02.2024
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16:04 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/zemletryasenie-1924835588.html
На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 4,7
На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 4,7 - РИА Новости, 01.02.2024
На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на границе Киргизии и Китая, сообщает киргизский институт сейсмологии. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:04
2024-02-01T16:04
в мире
киргизия
китай
бишкек
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БИШКЕК, 1 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на границе Киргизии и Китая, сообщает киргизский институт сейсмологии. По его данным, подземные толчки магнитудой 4,7 произошли в 01:21 1 февраля (22:21 мск 31 января). Эпицентр подземных толчков находился в Китае рядом с местом, где 23 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Колебания земной коры ощущались и на территории Киргизии. В ближайших к эпицентру киргизских населенных пунктах Ыштык и Бедель интенсивность толчков составила от 2,5 до 3 баллов. По данным института сейсмологии Киргизии, землетрясение магнитудой 7 произошло в ночь на 23 января в 00.09 (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от киргизской границы, в 339 километрах от Бишкека. После первого наиболее сильного толчка последовали порядка десяти афтершоков магнитудой от 3 до 6. В последующие дни в этом районе были зафиксированы еще порядка 30 чувствительных землетрясений магнитудой до 5,9. Как сообщили в МЧС республики, жертв и пострадавших в результате подземных толчков на территории Киргизии нет.
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в мире, киргизия, китай, бишкек, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Киргизия, Китай, Бишкек, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 4,7

Институт: на границе Киргизии и Китая произошло землетрясение магнитудой 4,7

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы
Сейсмограммы - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БИШКЕК, 1 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на границе Киргизии и Китая, сообщает киргизский институт сейсмологии.
По его данным, подземные толчки магнитудой 4,7 произошли в 01:21 1 февраля (22:21 мск 31 января). Эпицентр подземных толчков находился в Китае рядом с местом, где 23 января произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Колебания земной коры ощущались и на территории Киргизии. В ближайших к эпицентру киргизских населенных пунктах Ыштык и Бедель интенсивность толчков составила от 2,5 до 3 баллов.
По данным института сейсмологии Киргизии, землетрясение магнитудой 7 произошло в ночь на 23 января в 00.09 (21.09 мск) на территории Китая неподалеку от киргизской границы, в 339 километрах от Бишкека. После первого наиболее сильного толчка последовали порядка десяти афтершоков магнитудой от 3 до 6. В последующие дни в этом районе были зафиксированы еще порядка 30 чувствительных землетрясений магнитудой до 5,9.
Как сообщили в МЧС республики, жертв и пострадавших в результате подземных толчков на территории Киргизии нет.
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31 января, 07:47
 
В миреКиргизияКитайБишкекМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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