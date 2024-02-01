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В Германии жестко ответили на ультиматум Зеленского - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:21 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/zelenskiy-1924752962.html
В Германии жестко ответили на ультиматум Зеленского
В Германии жестко ответили на ультиматум Зеленского - РИА Новости, 01.02.2024
В Германии жестко ответили на ультиматум Зеленского
Читатели Die Welt обрушились к критикой на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Германию поставить ракеты Taurus. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T11:21
2024-02-01T11:21
специальная военная операция на украине
в мире
германия
владимир зеленский
украина
россия
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Читатели Die Welt обрушились к критикой на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Германию поставить ракеты Taurus.Свое требование он объяснил тем, что "если Россия победит, то Германия будет в опасности"."Он хочет втянуть Германию в войну с Россией", — написал один из комментаторов. "Россия не будет нападать на Германию, не верьте Зеленскому", — отметил другой. "Пора перестать выделять деньги Украине", — поддержал третий. "Никакое оружие не поможет Украине", — поделился мнением еще один из пользователей. "При Шольце Германию очень сильно унижают", — заключили читатели. Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20240201/ukraina-1924740635.html
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в мире, германия, владимир зеленский, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Владимир Зеленский, Украина, Россия

В Германии жестко ответили на ультиматум Зеленского

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Читатели Die Welt обрушились к критикой на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Германию поставить ракеты Taurus.
Свое требование он объяснил тем, что "если Россия победит, то Германия будет в опасности".
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"Он хочет втянуть Германию в войну с Россией", — написал один из комментаторов.

"Россия не будет нападать на Германию, не верьте Зеленскому", — отметил другой.

"Пора перестать выделять деньги Украине", — поддержал третий.

"Никакое оружие не поможет Украине", — поделился мнением еще один из пользователей.

"При Шольце Германию очень сильно унижают", — заключили читатели.

Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияВладимир ЗеленскийУкраинаРоссия
 
 
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