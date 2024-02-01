https://ria.ru/20240201/zelenskiy-1924752962.html

В Германии жестко ответили на ультиматум Зеленского

В Германии жестко ответили на ультиматум Зеленского - РИА Новости, 01.02.2024

В Германии жестко ответили на ультиматум Зеленского

Читатели Die Welt обрушились к критикой на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Германию поставить ракеты Taurus. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:21

2024-02-01T11:21

2024-02-01T11:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Читатели Die Welt обрушились к критикой на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Германию поставить ракеты Taurus.Свое требование он объяснил тем, что "если Россия победит, то Германия будет в опасности"."Он хочет втянуть Германию в войну с Россией", — написал один из комментаторов. "Россия не будет нападать на Германию, не верьте Зеленскому", — отметил другой. "Пора перестать выделять деньги Украине", — поддержал третий. "Никакое оружие не поможет Украине", — поделился мнением еще один из пользователей. "При Шольце Германию очень сильно унижают", — заключили читатели. Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924740635.html

https://ria.ru/20240201/ukraina-1924728350.html

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в мире, германия, владимир зеленский, украина, россия