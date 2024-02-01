В Германии жестко ответили на ультиматум Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Читатели Die Welt обрушились к критикой на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Германию поставить ракеты Taurus.
Свое требование он объяснил тем, что "если Россия победит, то Германия будет в опасности".
"Он хочет втянуть Германию в войну с Россией", — написал один из комментаторов.
"Россия не будет нападать на Германию, не верьте Зеленскому", — отметил другой.
"Пора перестать выделять деньги Украине", — поддержал третий.
"Никакое оружие не поможет Украине", — поделился мнением еще один из пользователей.
"При Шольце Германию очень сильно унижают", — заключили читатели.
Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
"Россия не будет нападать на Германию, не верьте Зеленскому", — отметил другой.
"Пора перестать выделять деньги Украине", — поддержал третий.
"Никакое оружие не поможет Украине", — поделился мнением еще один из пользователей.
"При Шольце Германию очень сильно унижают", — заключили читатели.
Главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus является дальность действия этих ракет, составляющая 500 километров. До сих пор Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с подобными характеристиками. В германском экспертном сообществе обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.