https://ria.ru/20240201/zayavki-1924724977.html
РЭЦ рассказал о работе сервиса по оформлению фитосанитарных сертификатов
РЭЦ рассказал о работе сервиса по оформлению фитосанитарных сертификатов - РИА Новости, 01.02.2024
РЭЦ рассказал о работе сервиса по оформлению фитосанитарных сертификатов
Каждый день через платформу "Мой экспорт" обрабатывается более двух тысяч запросов на фитосанитарную сертификацию продукции, что подтверждает значимость и... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T09:16
2024-02-01T09:16
2024-02-01T10:16
российский экспортный центр (рэц)
россия
вэб.рф (вэб)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734857_0:244:3006:1936_1920x0_80_0_0_3d48048c7ad0e9c4a2bc1c3a1dc39825.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Каждый день через платформу "Мой экспорт" обрабатывается более двух тысяч запросов на фитосанитарную сертификацию продукции, что подтверждает значимость и стабильный рост популярности среди экспортеров профильного сервиса, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). "Фитосанитарный сертификат является одним из ключевых документов для экспортеров растительной продукции, поскольку он подтверждает соответствие продукции карантинным фитосанитарным требованиям страны импорта. Сервис по оформлению фитосанитарного сертификата каждый день помогает тысячам экспортеров облегчить процесс получения документа и упростить организацию экспортных операций. С момента запуска сервиса было зарегистрировано порядка 120 тысяч обращений", - говорится в сообщении. С тем, чтобы облегчить процедуру оформления фитосанитарного сертификата, платформа "Мой экспорт" предоставляет возможность подавать заявку на сертификацию онлайн. Экспортеры получают доступ к удобному интерфейсу и интуитивно понятной системе заполнения необходимых данных. Сведения, имеющиеся в государственных информационных системах, подтягиваются в заявку автоматически. Кроме того, платформа обеспечивает надежную защиту и хранение конфиденциальных данных, что дополнительно повышает уровень безопасности обрабатываемой информации. Срок оформления сертификата через платформу "Мой экспорт" - один рабочий день. С помощью платформы экспортеры могут отслеживать статус заявки и быть в курсе всех этапов процесса. Специалисты цифровой платформы "Мой экспорт" постоянно работают над улучшением платформы и добавлением новых функций, чтобы соответствовать самым высоким требованиям экспортеров. Также на платформе доступно получение услуг, необходимых для получения фитосанитарного сертификата - оформление заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции и актов карантинного фитосанитарного обеззараживания. "Напоминаем, в связи прекращением подачи заявлений на оформление фитосанитарных сертификатов через ФГИС "Аргус-Фито" экспортерам необходимо зарегистрироваться на сайте цифровой платформы "Мой экспорт". Оформить фитосанитарный сертификат можно на платформе", - заключили в РЭЦ.
https://ria.ru/20240129/zayavki-1924114309.html
https://ria.ru/20240123/rets-1923038242.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734857_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_d66e525339cb14d74e1a57c524e5ef8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, вэб.рф (вэб), экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика
РЭЦ рассказал о работе сервиса по оформлению фитосанитарных сертификатов
"Мой экспорт" обрабатывает до 2 тыс заявок на фитосанитарные сертификаты в день
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости.
Каждый день через платформу "Мой экспорт" обрабатывается более двух тысяч запросов на фитосанитарную сертификацию продукции, что подтверждает значимость и стабильный рост популярности среди экспортеров профильного сервиса, сообщает Российский экспортный центр
(входит в ВЭБ.РФ).
"Фитосанитарный сертификат является одним из ключевых документов для экспортеров растительной продукции, поскольку он подтверждает соответствие продукции карантинным фитосанитарным требованиям страны импорта. Сервис по оформлению фитосанитарного сертификата каждый день помогает тысячам экспортеров облегчить процесс получения документа и упростить организацию экспортных операций. С момента запуска сервиса было зарегистрировано порядка 120 тысяч обращений", - говорится в сообщении.
Прием заявок на возврат затрат на сертификацию в АПК начинается 1 февраля
С тем, чтобы облегчить процедуру оформления фитосанитарного сертификата, платформа "Мой экспорт" предоставляет возможность подавать заявку на сертификацию онлайн. Экспортеры получают доступ к удобному интерфейсу и интуитивно понятной системе заполнения необходимых данных. Сведения, имеющиеся в государственных информационных системах, подтягиваются в заявку автоматически. Кроме того, платформа обеспечивает надежную защиту и хранение конфиденциальных данных, что дополнительно повышает уровень безопасности обрабатываемой информации.
Срок оформления сертификата через платформу "Мой экспорт" - один рабочий день. С помощью платформы экспортеры могут отслеживать статус заявки и быть в курсе всех этапов процесса.
Специалисты цифровой платформы "Мой экспорт" постоянно работают над улучшением платформы и добавлением новых функций, чтобы соответствовать самым высоким требованиям экспортеров.
РЭЦ поддержал экспорт в Египет на $2,2 млрд за 5 лет
Также на платформе доступно получение услуг, необходимых для получения фитосанитарного сертификата - оформление заключений о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции и актов карантинного фитосанитарного обеззараживания.
"Напоминаем, в связи прекращением подачи заявлений на оформление фитосанитарных сертификатов через ФГИС "Аргус-Фито" экспортерам необходимо зарегистрироваться на сайте цифровой платформы "Мой экспорт". Оформить фитосанитарный сертификат можно на платформе", - заключили в РЭЦ.