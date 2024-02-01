https://ria.ru/20240201/zarplaty-1924785070.html

В Кремле назвали темпы ростов реальных зарплат и доходов наиболее важными

В Кремле назвали темпы ростов реальных зарплат и доходов наиболее важными - РИА Новости, 01.02.2024

В Кремле назвали темпы ростов реальных зарплат и доходов наиболее важными

Президенту России Владимиру Путину в первую очередь важны темпы роста реальных зарплат и доходов населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:15

2024-02-01T13:15

2024-02-01T13:15

экономика

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895496369_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_0c301221226dddd8090116dd70504903.jpg

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в первую очередь важны темпы роста реальных зарплат и доходов населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщение Bloomberg о росте состояния крупного бизнеса в РФ, он отметил, что "это не вопрос повестки дня". "Для нас важно развитие экономики страны, оно происходит с позитивными показателями, это важно. Причем темпы развития оказались выше, чем даже прогнозировалось, это тоже хорошо известно. Для нас в первую очередь важно и для президента - темпы роста реальных зарплат, реальных доходов населения. Это тоже свыше 7%, это тоже важно", - сказал Песков. По его словам, развитие бизнеса тоже важно, потому что это непосредственное развитие экономики. "И мы фиксируем развитие малого и среднего предпринимательства, растет количество юридических лиц, зарегистрированных, разумеется, развивается и крупный бизнес", - добавил представитель Кремля.

https://ria.ru/20240131/zarplaty-1924489398.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин