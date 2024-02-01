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В Кремле назвали темпы ростов реальных зарплат и доходов наиболее важными - РИА Новости, 01.02.2024
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13:15 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/zarplaty-1924785070.html
В Кремле назвали темпы ростов реальных зарплат и доходов наиболее важными
В Кремле назвали темпы ростов реальных зарплат и доходов наиболее важными - РИА Новости, 01.02.2024
В Кремле назвали темпы ростов реальных зарплат и доходов наиболее важными
Президенту России Владимиру Путину в первую очередь важны темпы роста реальных зарплат и доходов населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:15
2024-02-01T13:15
экономика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в первую очередь важны темпы роста реальных зарплат и доходов населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщение Bloomberg о росте состояния крупного бизнеса в РФ, он отметил, что "это не вопрос повестки дня". "Для нас важно развитие экономики страны, оно происходит с позитивными показателями, это важно. Причем темпы развития оказались выше, чем даже прогнозировалось, это тоже хорошо известно. Для нас в первую очередь важно и для президента - темпы роста реальных зарплат, реальных доходов населения. Это тоже свыше 7%, это тоже важно", - сказал Песков. По его словам, развитие бизнеса тоже важно, потому что это непосредственное развитие экономики. "И мы фиксируем развитие малого и среднего предпринимательства, растет количество юридических лиц, зарегистрированных, разумеется, развивается и крупный бизнес", - добавил представитель Кремля.
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экономика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле назвали темпы ростов реальных зарплат и доходов наиболее важными

Песков: Путину наиболее важны темпы ростов реальных зарплат и доходов населения

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину в первую очередь важны темпы роста реальных зарплат и доходов населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщение Bloomberg о росте состояния крупного бизнеса в РФ, он отметил, что "это не вопрос повестки дня". "Для нас важно развитие экономики страны, оно происходит с позитивными показателями, это важно. Причем темпы развития оказались выше, чем даже прогнозировалось, это тоже хорошо известно. Для нас в первую очередь важно и для президента - темпы роста реальных зарплат, реальных доходов населения. Это тоже свыше 7%, это тоже важно", - сказал Песков.
По его словам, развитие бизнеса тоже важно, потому что это непосредственное развитие экономики. "И мы фиксируем развитие малого и среднего предпринимательства, растет количество юридических лиц, зарегистрированных, разумеется, развивается и крупный бизнес", - добавил представитель Кремля.
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