https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924920478.html
"В конце марта". Зеленскому сделали мрачное предупреждение
"В конце марта". Зеленскому сделали мрачное предупреждение - РИА Новости, 01.02.2024
"В конце марта". Зеленскому сделали мрачное предупреждение
Соединенные Штаты скорее поддержат главкома ВСУ Валерия Залужного, чем президента Владимира Зеленского в случае обострения конфликта между ними, пишет Berliner... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T23:03
2024-02-01T23:03
2024-02-01T23:03
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты скорее поддержат главкома ВСУ Валерия Залужного, чем президента Владимира Зеленского в случае обострения конфликта между ними, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на мнение украинской журналистки."Дебаты вокруг Залужного ослабляют Зеленского. США, вероятно, поддерживают военного начальника", — говорится в заголовке статьи.Отмечается, что генерал пользуется отличной репутацией в администрации Джо Байдена, но Вашингтон также хочет избежать открытого конфликта между Зеленским и Залужным. Некоторые украинские обозреватели даже предполагают, что США будут более благосклонны к главкому на посту президента, нежели к нынешнему главе киевского режима.Кроме того, масла в огонь подливают отмененные президентские выборы, которые должны были состояться в конце марта, добавляет автор статьи. Предполагается, что весной будет появляться все больше голосов, сомневающихся в легитимности Зеленского.По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
https://ria.ru/20240201/vsu-1924885092.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, валерий залужный, джо байден, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, министерство обороны украины
В мире, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Министерство обороны Украины
"В конце марта". Зеленскому сделали мрачное предупреждение
Berliner Zeitung: США скорее поддержат кандидатуру Залужного, чем Зеленского