https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924905534.html

Залужный написал статью о планах ВСУ

Залужный написал статью о планах ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024

Залужный написал статью о планах ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для телеканала CNN назвал основные направления, на которых Украине стоит сосредоточиться в 2024 году, включая... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T20:48

2024-02-01T20:48

2024-02-01T21:03

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

валерий залужный

кирилл буданов

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для телеканала CNN назвал основные направления, на которых Украине стоит сосредоточиться в 2024 году, включая освоение новых боевых возможностей, внедрение новой философии обучения и ведения военных действий. "В 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия в трех областях. Создание системы обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами. Внедрение новой философии обучения и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их развертывания. И освоение новых боевых возможностей как можно скорее", - говорится в статье Залужного. Главком ВСУ отметил, что цель Украины должна заключаться в том, чтобы максимально увеличить накопление новейших боевых возможностей, что позволит Киеву выделять меньше ресурсов для нанесения "максимального ущерба". Залужный также заявил, что центральный фактором конфликта является развитие беспилотных систем вооружений. Главком ВСУ признал, что Украина не обладает преимуществом в позиционной войне. "Наш боевой опыт, особенно с 2022 года, уникален, но в интересах победы мы должны постоянно находить новые пути и новые возможности, которые помогут нам получить преимущество над противником", - говорится в статье. Он добавил, что главным приоритетом для Киева является овладение целым арсеналом дешевой, современной и высокоэффективной беспилотной техники и других технических средств. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240131/boepripasy-1924690108.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924656608.html

https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html

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