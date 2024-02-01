Рейтинг@Mail.ru
Залужный написал статью о планах ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 01.02.2024 (обновлено: 21:03 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924905534.html
Залужный написал статью о планах ВСУ
Залужный написал статью о планах ВСУ - РИА Новости, 01.02.2024
Залужный написал статью о планах ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для телеканала CNN назвал основные направления, на которых Украине стоит сосредоточиться в 2024 году, включая... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T20:48
2024-02-01T21:03
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
валерий залужный
кирилл буданов
александр сырский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_8591e5cca4f261431f23ee288d9bc3a2.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для телеканала CNN назвал основные направления, на которых Украине стоит сосредоточиться в 2024 году, включая освоение новых боевых возможностей, внедрение новой философии обучения и ведения военных действий. "В 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия в трех областях. Создание системы обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами. Внедрение новой философии обучения и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их развертывания. И освоение новых боевых возможностей как можно скорее", - говорится в статье Залужного. Главком ВСУ отметил, что цель Украины должна заключаться в том, чтобы максимально увеличить накопление новейших боевых возможностей, что позволит Киеву выделять меньше ресурсов для нанесения "максимального ущерба". Залужный также заявил, что центральный фактором конфликта является развитие беспилотных систем вооружений. Главком ВСУ признал, что Украина не обладает преимуществом в позиционной войне. "Наш боевой опыт, особенно с 2022 года, уникален, но в интересах победы мы должны постоянно находить новые пути и новые возможности, которые помогут нам получить преимущество над противником", - говорится в статье. Он добавил, что главным приоритетом для Киева является овладение целым арсеналом дешевой, современной и высокоэффективной беспилотной техники и других технических средств. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240131/boepripasy-1924690108.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924656608.html
https://ria.ru/20240126/lovushka-1923522120.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886838214_131:0:2792:1996_1920x0_80_0_0_a24682ad1f5e665f5a6fd0d9e268d9ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, валерий залужный, кирилл буданов, александр сырский, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, НАТО
Залужный написал статью о планах ВСУ

Залужный: ВСУ стоит сосредоточиться на освоении новых боевых возможностей

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье для телеканала CNN назвал основные направления, на которых Украине стоит сосредоточиться в 2024 году, включая освоение новых боевых возможностей, внедрение новой философии обучения и ведения военных действий.
"В 2024 году мы должны сосредоточить наши основные усилия в трех областях. Создание системы обеспечения наших вооруженных сил высокотехнологичными средствами. Внедрение новой философии обучения и ведения боевых действий, которая учитывает ограничения в средствах и способах их развертывания. И освоение новых боевых возможностей как можно скорее", - говорится в статье Залужного.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Украина заявила о тройном преимуществе России в боеприпасах, пишут СМИ
31 января, 23:02
Главком ВСУ отметил, что цель Украины должна заключаться в том, чтобы максимально увеличить накопление новейших боевых возможностей, что позволит Киеву выделять меньше ресурсов для нанесения "максимального ущерба".
Залужный также заявил, что центральный фактором конфликта является развитие беспилотных систем вооружений. Главком ВСУ признал, что Украина не обладает преимуществом в позиционной войне. "Наш боевой опыт, особенно с 2022 года, уникален, но в интересах победы мы должны постоянно находить новые пути и новые возможности, которые помогут нам получить преимущество над противником", - говорится в статье.
Он добавил, что главным приоритетом для Киева является овладение целым арсеналом дешевой, современной и высокоэффективной беспилотной техники и других технических средств.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Боррель ожидает, что к марту ЕС поставит Киеву более 500 тысяч боеприпасов
31 января, 18:41
Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Запад хочет заманить Россию в снарядную ловушку
26 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВалерий ЗалужныйКирилл БудановАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала