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СМИ: Зеленский не уволил Залужного, потому что не нашел ему замену - РИА Новости, 01.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924768685.html
СМИ: Зеленский не уволил Залужного, потому что не нашел ему замену
СМИ: Зеленский не уволил Залужного, потому что не нашел ему замену - РИА Новости, 01.02.2024
СМИ: Зеленский не уволил Залужного, потому что не нашел ему замену
Владимир Зеленский действительно пытался уволить главкома ВСУ Валерий Залужного, но возможные преемники последнего - глава главного управления разведки... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:25
2024-02-01T12:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский действительно пытался уволить главкома ВСУ Валерий Залужного, но возможные преемники последнего - глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский - отказались от поста, сообщило немецкое издание Bild. "По данным исследования Bild, Зеленский действительно пытался отстранить Залужного. Однако генералы отказались признать это решение. Хуже для президента: оба возможных преемника, глава разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, вежливо отказались", - пишет издание. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". И Economist, и Financial Times также называли Сырского кандидатом на пост Залужного.
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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Зеленский не уволил Залужного, потому что не нашел ему замену

Bild: Зеленский хотел уволить Залужного, но кандидаты отказались занять пост

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский действительно пытался уволить главкома ВСУ Валерий Залужного, но возможные преемники последнего - глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский - отказались от поста, сообщило немецкое издание Bild.
"По данным исследования Bild, Зеленский действительно пытался отстранить Залужного. Однако генералы отказались признать это решение. Хуже для президента: оба возможных преемника, глава разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, вежливо отказались", - пишет издание.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
И Economist, и Financial Times также называли Сырского кандидатом на пост Залужного.
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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