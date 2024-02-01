СМИ: Зеленский не уволил Залужного, потому что не нашел ему замену
Bild: Зеленский хотел уволить Залужного, но кандидаты отказались занять пост
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский действительно пытался уволить главкома ВСУ Валерий Залужного, но возможные преемники последнего - глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский - отказались от поста, сообщило немецкое издание Bild.
"По данным исследования Bild, Зеленский действительно пытался отстранить Залужного. Однако генералы отказались признать это решение. Хуже для президента: оба возможных преемника, глава разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, вежливо отказались", - пишет издание.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
И Economist, и Financial Times также называли Сырского кандидатом на пост Залужного.