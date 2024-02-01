https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924768685.html

СМИ: Зеленский не уволил Залужного, потому что не нашел ему замену

СМИ: Зеленский не уволил Залужного, потому что не нашел ему замену - РИА Новости, 01.02.2024

СМИ: Зеленский не уволил Залужного, потому что не нашел ему замену

Владимир Зеленский действительно пытался уволить главкома ВСУ Валерий Залужного, но возможные преемники последнего - глава главного управления разведки... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:25

2024-02-01T12:25

2024-02-01T12:25

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский действительно пытался уволить главкома ВСУ Валерий Залужного, но возможные преемники последнего - глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский - отказались от поста, сообщило немецкое издание Bild. "По данным исследования Bild, Зеленский действительно пытался отстранить Залужного. Однако генералы отказались признать это решение. Хуже для президента: оба возможных преемника, глава разведки Кирилл Буданов и командующий сухопутными войсками Александр Сырский, вежливо отказались", - пишет издание. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". И Economist, и Financial Times также называли Сырского кандидатом на пост Залужного.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924395720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр