https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924758446.html

Экс-премьер Украины заявил, что отставка Залужного зависит не от Зеленского

Экс-премьер Украины заявил, что отставка Залужного зависит не от Зеленского - РИА Новости, 01.02.2024

Экс-премьер Украины заявил, что отставка Залужного зависит не от Зеленского

Увольнение Валерия Залужного с поста командующего украинскими войсками зависит нет от Владимира Зеленского, а от позиции Вашингтона по этому вопросу, заявил... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T11:40

2024-02-01T11:40

2024-02-01T11:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Увольнение Валерия Залужного с поста командующего украинскими войсками зависит нет от Владимира Зеленского, а от позиции Вашингтона по этому вопросу, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью телеканалу "Россия 24". "Это (отставка Залужного - ред.) зависит от американцев, а не от Зеленского. Ясно, что Залужный мешает Зеленскому, по рейтингам популярности он значительно сейчас обгоняет Зеленского и, естественно, является для него раздражителем. Но решает не он, решают американцы", - сообщил Азаров. Экс-премьер допустил, что визит замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд на Украину также связан с конфликтом Зеленского и Залужного и добавил, что у Нуланд есть репутация "решателя". "Она приезжает для того, чтобы принять решение, доложить о нем руководству и реализовать его. Все будет зависеть от того, решат ли американцы сменить эту фигуру на посту главнокомандующего или скажут Зеленскому, чтобы он отстал от этого дела", - отметил он. Азаров добавил, что какой бы новый кандидат сейчас не занял пост Залужного, ситуация не изменится. Также, указал экс-премьер, силовой вариант развития событий в отношении Залужного не рассматривается. "У Зеленского есть простой механизм – обнародует указ, и Залужный стал никем. Поэтому какие силовые методы? Залужный не подчиниться не может. Раз указ подпишут, значит это согласовано с американцами, Залужный все это прекрасно понимает… Если американцы примут решение его убрать, они уберут", - заключил он. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924592826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, валерий залужный, николай азаров (политик), владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, сша, ситуация в днр и лнр