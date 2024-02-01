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"Десять бригад": в Киеве раскрыли ужасающую правду о Залужном - РИА Новости, 01.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:11 01.02.2024 (обновлено: 04:13 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924706555.html
"Десять бригад": в Киеве раскрыли ужасающую правду о Залужном
"Десять бригад": в Киеве раскрыли ужасающую правду о Залужном - РИА Новости, 01.02.2024
"Десять бригад": в Киеве раскрыли ужасающую правду о Залужном
В провале контрнаступления ВСУ виноват главком Валерий Залужный, позволивший украинской армии потерять десять бригад, с таким утверждением выступил экс-депутат... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T04:11
2024-02-01T04:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
валерий залужный
игорь мосийчук
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В провале контрнаступления ВСУ виноват главком Валерий Залужный, позволивший украинской армии потерять десять бригад, с таким утверждением выступил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук в интервью журналисту Василию Апасову."Контрнаступление было роковой ошибкой, это понимают все. Мы потеряли десять бригад. Свежесформированных, с техникой, вооружением", — заявил он.Согласно утверждению экс-депутата, в провале ВСУ виноват лично главком, так как, по словам Мосийчука, именно Залужный отдавал приказы."Если он был против, а президент уперся, а Залужный понимал человеческую катастрофу, которая надвигается, то я бы лично вышел даже в публичную плоскость", — отметил Мосийчук.По его словам, Залужному ничего не помешало выйти в публичное поле, когда на него уже начали "вешать собак" из-за закона о мобилизации.В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке главкома ВСУ.Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг возможной отставки Залужного с поста главнокомандующего ВСУ говорит о том, что киевская власть находится в агонии. По ее словам, киевский режим привел Украину к окончательному распаду государственности.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240201/putin-1924701395.html
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в мире, украина, киев, валерий залужный, игорь мосийчук, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Валерий Залужный, Игорь Мосийчук, Россия, Вооруженные силы Украины
"Десять бригад": в Киеве раскрыли ужасающую правду о Залужном

Экс-депутат Рады Мосийчук: ВСУ потеряли по вине главкома Залужного десять бригад

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В провале контрнаступления ВСУ виноват главком Валерий Залужный, позволивший украинской армии потерять десять бригад, с таким утверждением выступил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук в интервью журналисту Василию Апасову.
"Контрнаступление было роковой ошибкой, это понимают все. Мы потеряли десять бригад. Свежесформированных, с техникой, вооружением", — заявил он.
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Согласно утверждению экс-депутата, в провале ВСУ виноват лично главком, так как, по словам Мосийчука, именно Залужный отдавал приказы.
«
"Если он был против, а президент уперся, а Залужный понимал человеческую катастрофу, которая надвигается, то я бы лично вышел даже в публичную плоскость", — отметил Мосийчук.
По его словам, Залужному ничего не помешало выйти в публичное поле, когда на него уже начали "вешать собак" из-за закона о мобилизации.
В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке главкома ВСУ.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг возможной отставки Залужного с поста главнокомандующего ВСУ говорит о том, что киевская власть находится в агонии. По ее словам, киевский режим привел Украину к окончательному распаду государственности.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВалерий ЗалужныйИгорь МосийчукРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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