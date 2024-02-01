https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924706555.html
"Десять бригад": в Киеве раскрыли ужасающую правду о Залужном
"Десять бригад": в Киеве раскрыли ужасающую правду о Залужном - РИА Новости, 01.02.2024
"Десять бригад": в Киеве раскрыли ужасающую правду о Залужном
В провале контрнаступления ВСУ виноват главком Валерий Залужный, позволивший украинской армии потерять десять бригад, с таким утверждением выступил экс-депутат... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T04:11
2024-02-01T04:11
2024-02-01T04:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
валерий залужный
игорь мосийчук
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_0:192:3299:2048_1920x0_80_0_0_60deddc80cedb12ec1576ee689f9f553.jpg
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В провале контрнаступления ВСУ виноват главком Валерий Залужный, позволивший украинской армии потерять десять бригад, с таким утверждением выступил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук в интервью журналисту Василию Апасову."Контрнаступление было роковой ошибкой, это понимают все. Мы потеряли десять бригад. Свежесформированных, с техникой, вооружением", — заявил он.Согласно утверждению экс-депутата, в провале ВСУ виноват лично главком, так как, по словам Мосийчука, именно Залужный отдавал приказы."Если он был против, а президент уперся, а Залужный понимал человеческую катастрофу, которая надвигается, то я бы лично вышел даже в публичную плоскость", — отметил Мосийчук.По его словам, Залужному ничего не помешало выйти в публичное поле, когда на него уже начали "вешать собак" из-за закона о мобилизации.В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке главкома ВСУ.Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг возможной отставки Залужного с поста главнокомандующего ВСУ говорит о том, что киевская власть находится в агонии. По ее словам, киевский режим привел Украину к окончательному распаду государственности.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
https://ria.ru/20240201/putin-1924701395.html
https://ria.ru/20240201/zelenskiy-1924703896.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873271840_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_e77a3345427c8bc4eb8ea0d0cbc2f2a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, валерий залужный, игорь мосийчук, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Валерий Залужный, Игорь Мосийчук, Россия, Вооруженные силы Украины
"Десять бригад": в Киеве раскрыли ужасающую правду о Залужном
Экс-депутат Рады Мосийчук: ВСУ потеряли по вине главкома Залужного десять бригад
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В провале контрнаступления ВСУ виноват главком Валерий Залужный, позволивший украинской армии потерять десять бригад, с таким утверждением выступил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук в интервью журналисту Василию Апасову.
"Контрнаступление было роковой ошибкой, это понимают все. Мы потеряли десять бригад. Свежесформированных, с техникой, вооружением", — заявил он.
"Ловушка для Запада": в Британии испугались одного визита Путина
Согласно утверждению экс-депутата, в провале ВСУ виноват лично главком, так как, по словам Мосийчука, именно Залужный отдавал приказы.
«
"Если он был против, а президент уперся, а Залужный понимал человеческую катастрофу, которая надвигается, то я бы лично вышел даже в публичную плоскость", — отметил Мосийчук.
По его словам, Залужному ничего не помешало выйти в публичное поле, когда на него уже начали "вешать собак" из-за закона о мобилизации.
В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко
* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке главкома ВСУ.
Представитель МИД России
Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг возможной отставки Залужного с поста главнокомандующего ВСУ говорит о том, что киевская власть находится в агонии. По ее словам, киевский режим привел Украину
к окончательному распаду государственности.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. "Весь эшелон": на Западе раскрыли, как ВСУ поставили Зеленского на место