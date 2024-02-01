https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924706555.html

"Десять бригад": в Киеве раскрыли ужасающую правду о Залужном

"Десять бригад": в Киеве раскрыли ужасающую правду о Залужном - РИА Новости, 01.02.2024

"Десять бригад": в Киеве раскрыли ужасающую правду о Залужном

В провале контрнаступления ВСУ виноват главком Валерий Залужный, позволивший украинской армии потерять десять бригад, с таким утверждением выступил экс-депутат... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T04:11

2024-02-01T04:11

2024-02-01T04:13

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МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. В провале контрнаступления ВСУ виноват главком Валерий Залужный, позволивший украинской армии потерять десять бригад, с таким утверждением выступил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук в интервью журналисту Василию Апасову."Контрнаступление было роковой ошибкой, это понимают все. Мы потеряли десять бригад. Свежесформированных, с техникой, вооружением", — заявил он.Согласно утверждению экс-депутата, в провале ВСУ виноват лично главком, так как, по словам Мосийчука, именно Залужный отдавал приказы."Если он был против, а президент уперся, а Залужный понимал человеческую катастрофу, которая надвигается, то я бы лично вышел даже в публичную плоскость", — отметил Мосийчук.По его словам, Залужному ничего не помешало выйти в публичное поле, когда на него уже начали "вешать собак" из-за закона о мобилизации.В понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко* со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке. Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о возможной отставке главкома ВСУ.Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг возможной отставки Залужного с поста главнокомандующего ВСУ говорит о том, что киевская власть находится в агонии. По ее словам, киевский режим привел Украину к окончательному распаду государственности.* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ria.ru/20240201/putin-1924701395.html

https://ria.ru/20240201/zelenskiy-1924703896.html

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в мире, украина, киев, валерий залужный, игорь мосийчук, россия, вооруженные силы украины