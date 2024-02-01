https://ria.ru/20240201/zaluzhnyy-1924702553.html

В офисе Зеленского унизили Залужного

В офисе Зеленского унизили Залужного - РИА Новости, 01.02.2024

В офисе Зеленского унизили Залужного

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона назвал главкома ВСУ Валерия Залужного назначенным менеджером и... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T02:28

2024-02-01T02:28

2024-02-01T10:24

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владимир зеленский

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валерий залужный

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона назвал главкома ВСУ Валерия Залужного назначенным менеджером и удивился, почему его возможное увольнение так политизируется."А почему мы политизируем этот вопрос? Это вертикаль верховного главнокомандующего. В чем тут дискуссия? Уволит, не уволит. Есть вертикаль, где есть президент, который назначает менеджеров. Одним из таких назначенных президентом менеджеров является главнокомандующий", — сказал он.По словам Подоляка, во время конфликта политическая конкуренция, особенно на уровне "армия, генералитеты и политики" выглядит "так себе"."Но есть же официальное опровержение этой информации, поэтому дальше смотрим, как будут развиваться события", — добавил советник главы офиса президента.Как утверждает Подоляк, Зеленский может ставить задачи тем или иным подчиненным и давать оценку полученным результатам. "Я не совсем понимаю, а в чем здесь проблема? Это ведь не политический процесс или политическая конкуренция", — заключил он.На этой неделе некоторые украинские СМИ и политики писали, что Зеленский отправил Залужного в отставку. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг эти сообщения. По информации британской газеты Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему после отставки только позицию советника властей. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали пост секретаря СНБО, но он отказался. Economist писал также, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но тот "отказался в последний момент". Среди претендентов на место главкома западные СМИ называли также командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, указ об увольнении Залужного ожидается к концу этой недели.

https://ria.ru/20240131/otstavka-1924683970.html

https://ria.ru/20240131/zaluzhnyy-1924558992.html

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в мире, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, валерий залужный, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины