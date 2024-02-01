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СМИ: заложников на заводе к востоку от Стамбула захватили двое - РИА Новости, 01.02.2024
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21:14 01.02.2024 (обновлено: 21:41 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/zalozhniki-1924909917.html
СМИ: заложников на заводе к востоку от Стамбула захватили двое
СМИ: заложников на заводе к востоку от Стамбула захватили двое - РИА Новости, 01.02.2024
СМИ: заложников на заводе к востоку от Стамбула захватили двое
Заложников на заводе к востоку от Стамбула захватили двое злоумышленников, один из них - бывший сотрудник предприятия, всего захвачены 7 человек, сообщила... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T21:14
2024-02-01T21:41
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СТАМБУЛ, 1 фев - РИА Новости. Заложников на заводе к востоку от Стамбула захватили двое злоумышленников, один из них - бывший сотрудник предприятия, всего захвачены 7 человек, сообщила газета Cumhuriyet.Изначально сообщалось, что один вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников завода Procter &amp; Gamble в пригороде Стамбула, на место стянут спецназ.Сообщалось, что злоумышленник взял людей в заложники в знак протеста против событий в секторе Газа.По данным издания, в заложники захвачены семь человек, в том числе женщина. Предположительно, один из вооруженных мужчин перелез через забор предприятия."Заложников захватили двое мужчин с оружием, на них нечто, напоминающее бомбу. Один из них - бывший сотрудник завода Ибрагим Й., занимавшийся покраской &lt;…&gt; он транслировал кадры с заложниками в соцсетях", - пишет издание.По его данным, состояние здоровья в заложников хорошее, при этом у одного из них сегодня день рождения. Захватившие заложников мужчины также разрешили отметить день рождения одного из оказавшихся в плену, так как к празднику уже все было готово, отмечает газета.
https://ria.ru/20240201/konflikt-1915630213.html
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в мире, стамбул
В мире, Стамбул
СМИ: заложников на заводе к востоку от Стамбула захватили двое

Cumhuriyet: семерых заложников на заводе к востоку от Стамбула захватили двое

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 фев - РИА Новости. Заложников на заводе к востоку от Стамбула захватили двое злоумышленников, один из них - бывший сотрудник предприятия, всего захвачены 7 человек, сообщила газета Cumhuriyet.
Изначально сообщалось, что один вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников завода Procter & Gamble в пригороде Стамбула, на место стянут спецназ.
Сообщалось, что злоумышленник взял людей в заложники в знак протеста против событий в секторе Газа.
По данным издания, в заложники захвачены семь человек, в том числе женщина. Предположительно, один из вооруженных мужчин перелез через забор предприятия.
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"Заложников захватили двое мужчин с оружием, на них нечто, напоминающее бомбу. Один из них - бывший сотрудник завода Ибрагим Й., занимавшийся покраской <…> он транслировал кадры с заложниками в соцсетях", - пишет издание.
По его данным, состояние здоровья в заложников хорошее, при этом у одного из них сегодня день рождения. Захватившие заложников мужчины также разрешили отметить день рождения одного из оказавшихся в плену, так как к празднику уже все было готово, отмечает газета.
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