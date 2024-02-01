https://ria.ru/20240201/zalozhniki-1924909917.html

СМИ: заложников на заводе к востоку от Стамбула захватили двое

СМИ: заложников на заводе к востоку от Стамбула захватили двое - РИА Новости, 01.02.2024

СМИ: заложников на заводе к востоку от Стамбула захватили двое

Заложников на заводе к востоку от Стамбула захватили двое злоумышленников, один из них - бывший сотрудник предприятия, всего захвачены 7 человек, сообщила... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T21:14

2024-02-01T21:14

2024-02-01T21:41

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стамбул

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СТАМБУЛ, 1 фев - РИА Новости. Заложников на заводе к востоку от Стамбула захватили двое злоумышленников, один из них - бывший сотрудник предприятия, всего захвачены 7 человек, сообщила газета Cumhuriyet.Изначально сообщалось, что один вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников завода Procter & Gamble в пригороде Стамбула, на место стянут спецназ.Сообщалось, что злоумышленник взял людей в заложники в знак протеста против событий в секторе Газа.По данным издания, в заложники захвачены семь человек, в том числе женщина. Предположительно, один из вооруженных мужчин перелез через забор предприятия."Заложников захватили двое мужчин с оружием, на них нечто, напоминающее бомбу. Один из них - бывший сотрудник завода Ибрагим Й., занимавшийся покраской <…> он транслировал кадры с заложниками в соцсетях", - пишет издание.По его данным, состояние здоровья в заложников хорошее, при этом у одного из них сегодня день рождения. Захватившие заложников мужчины также разрешили отметить день рождения одного из оказавшихся в плену, так как к празднику уже все было готово, отмечает газета.

https://ria.ru/20240201/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240105/napadki-1919832098.html

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в мире, стамбул