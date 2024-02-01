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Луценко: депутаты Вологды и прокуратура разработали 9 законопроектов - РИА Новости, 01.02.2024
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Вологодская область
 
12:29 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/zakonoproekty-1924769397.html
Луценко: депутаты Вологды и прокуратура разработали 9 законопроектов
Луценко: депутаты Вологды и прокуратура разработали 9 законопроектов - РИА Новости, 01.02.2024
Луценко: депутаты Вологды и прокуратура разработали 9 законопроектов
Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области и сотрудники прокуратуры совместно с региональным правительством разработали и внесли девять... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:29
2024-02-01T12:29
вологодская область
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области и сотрудники прокуратуры совместно с региональным правительством разработали и внесли девять законопроектов, сообщает пресс-служба парламента региона. Как сообщил председатель регионального Заксобрания, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко, между прокуратурой Вологодской области и областным парламентом налажено тесное взаимодействие. Заявление прозвучало 31 января на 29-й сессии Заксобрания, где подвели итоги взаимодействия между парламентариями и сотрудниками прокуратуры за 2023 год. "Благодарю прокуратуру области за продуктивную работу в течение прошлого года. Хочу отметить, ведомство, в том числе совместно с депутатами и правительством региона, разработало и внесло в Законодательное собрание области девять законопроектов. Часть из них связана с оказанием поддержки участникам СВО", - приводит пресс-служба слова Луценко. Речь идет о предоставлении бесплатной юридической помощи военнослужащим, их семьям, а также переселенцам из новых российских территорий; предоставлении земельных участков участникам СВО, удостоенных звания Героя РФ, либо награжденных орденами РФ, являющимися ветеранами боевых действий, и их родным, в случае их гибели. "Также военнослужащие и их семьи получили первоочередное право на обращение в госорганы", - сказал Луценко. Как рассказал прокурор региона Андрей Тимошичев, всего в 2023 году прокуратурой было изучено 264 проекта закона области, поступивших из Законодательного Собрания. Сотрудники ведомства провели правовую и антикоррупционную экспертизу разрабатываемых проектов в соответствии с нормативно-правовыми актами. "Еженедельно прокуратура принимает участие в обсуждении проектов законов области на заседаниях постоянных комитетов, рабочих групп и других совещаниях. В 2023 году специалисты ведомства присутствовали на 189 различных заседаниях, на 26% больше, чем в 2022 году. Это свидетельствует о повышении активности депутатов в работе по поддержанию региональной нормативной базы в актуальном состоянии. Надеюсь на дальнейшее эффективное взаимодействие с депутатами", - приводит пресс-служба слова Тимошичева. Помимо этого, в прошлом году прокуратура рассмотрела 83 обращения депутатов, направленных в связи с поступающими жалобами граждан, касающихся нарушений в сфере ЖКХ, безопасности дорожного движения, земельного законодательства, социальной гарантии участников СВО и других вопросов. Обращения прорабатывались с привлечением городских и районных прокуроров. По итогам, в целях устранения нарушения законов и восстановления прав граждан, принято 38 мер прокурорского реагирования.
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вологда, россия, андрей луценко
Вологодская область, Вологда, Россия, Андрей Луценко

Луценко: депутаты Вологды и прокуратура разработали 9 законопроектов

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Вологодской области и сотрудники прокуратуры совместно с региональным правительством разработали и внесли девять законопроектов, сообщает пресс-служба парламента региона.
Как сообщил председатель регионального Заксобрания, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко, между прокуратурой Вологодской области и областным парламентом налажено тесное взаимодействие. Заявление прозвучало 31 января на 29-й сессии Заксобрания, где подвели итоги взаимодействия между парламентариями и сотрудниками прокуратуры за 2023 год.
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"Благодарю прокуратуру области за продуктивную работу в течение прошлого года. Хочу отметить, ведомство, в том числе совместно с депутатами и правительством региона, разработало и внесло в Законодательное собрание области девять законопроектов. Часть из них связана с оказанием поддержки участникам СВО", - приводит пресс-служба слова Луценко.
Речь идет о предоставлении бесплатной юридической помощи военнослужащим, их семьям, а также переселенцам из новых российских территорий; предоставлении земельных участков участникам СВО, удостоенных звания Героя РФ, либо награжденных орденами РФ, являющимися ветеранами боевых действий, и их родным, в случае их гибели.
"Также военнослужащие и их семьи получили первоочередное право на обращение в госорганы", - сказал Луценко.
Как рассказал прокурор региона Андрей Тимошичев, всего в 2023 году прокуратурой было изучено 264 проекта закона области, поступивших из Законодательного Собрания. Сотрудники ведомства провели правовую и антикоррупционную экспертизу разрабатываемых проектов в соответствии с нормативно-правовыми актами.
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"Еженедельно прокуратура принимает участие в обсуждении проектов законов области на заседаниях постоянных комитетов, рабочих групп и других совещаниях. В 2023 году специалисты ведомства присутствовали на 189 различных заседаниях, на 26% больше, чем в 2022 году. Это свидетельствует о повышении активности депутатов в работе по поддержанию региональной нормативной базы в актуальном состоянии. Надеюсь на дальнейшее эффективное взаимодействие с депутатами", - приводит пресс-служба слова Тимошичева.
Помимо этого, в прошлом году прокуратура рассмотрела 83 обращения депутатов, направленных в связи с поступающими жалобами граждан, касающихся нарушений в сфере ЖКХ, безопасности дорожного движения, земельного законодательства, социальной гарантии участников СВО и других вопросов. Обращения прорабатывались с привлечением городских и районных прокуроров. По итогам, в целях устранения нарушения законов и восстановления прав граждан, принято 38 мер прокурорского реагирования.
 
Вологодская областьВологдаРоссияАндрей Луценко
 
 
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