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Израиль освободил 114 палестинских заключенных, сообщил инфоцентр - РИА Новости, 01.02.2024
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13:01 01.02.2024 (обновлено: 14:27 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/zaklyuchennye-1924779954.html
Израиль освободил 114 палестинских заключенных, сообщил инфоцентр
Израиль освободил 114 палестинских заключенных, сообщил инфоцентр - РИА Новости, 01.02.2024
Израиль освободил 114 палестинских заключенных, сообщил инфоцентр
Власти Израиля освободили более ста палестинских заключенных, сообщил "Палестинский инфоцентр" в соцсети Х. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T13:01
2024-02-01T14:27
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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ТУНИС, 1 фев — РИА Новости. Власти Израиля освободили более ста палестинских заключенных, сообщил "Палестинский инфоцентр" в соцсети Х.&quot;Через КПП &quot;Керем-Шалом&quot; были освобождены 114 задержанных, среди них четыре женщины&quot;, — говорится в публикации.Заключенных освободили на фоне публикаций в СМИ о возможной сделке между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в анклаве и освобождении заложников и заключенных с обеих сторон.Основы соглашения в конце января в Париже согласовали представители Израиля, США, Египта и Катара. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС заявило, что получило предложение и изучает его.По данным 12-го канала израильского телевидения, первый этап сделки предусматривает освобождение 35 женщин, больных, раненых и пожилых заложников в обмен на 35-дневное прекращение огня в палестинском анклаве. Затем соглашение могут продлить еще на неделю, чтобы провести переговоры о втором этапе освобождения заложников, среди которых уже будут участники гражданской обороны, молодые мужчины и все те, кого ХАМАС определяет как израильских солдат. Количество палестинских заключенных, которых Израилю придется выпустить из тюрем в обмен на заложников, еще не определено.В день атаки на Израиль 7 октября бойцы палестинского движения похитили более 240 человек из южных поселений. В рамках гуманитарных договоренностей удалось освободить 110 заложников. По израильским официальным данным, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян.
https://ria.ru/20240201/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Израиль освободил 114 палестинских заключенных, сообщил инфоцентр

Инфоцентр: израильские власти освободили 114 палестинских заключенных

© AFP 2024 / SAID KHATIBПалестинцы, которые были освобождены Израилем, в больнице Аль-Наджар в Рафахе. 1 февраля 2024
Палестинцы, которые были освобождены Израилем, в больнице Аль-Наджар в Рафахе. 1 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© AFP 2024 / SAID KHATIB
Палестинцы, которые были освобождены Израилем, в больнице Аль-Наджар в Рафахе. 1 февраля 2024
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ТУНИС, 1 фев — РИА Новости. Власти Израиля освободили более ста палестинских заключенных, сообщил "Палестинский инфоцентр" в соцсети Х.
«

"Через КПП "Керем-Шалом" были освобождены 114 задержанных, среди них четыре женщины", — говорится в публикации.

Заключенных освободили на фоне публикаций в СМИ о возможной сделке между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в анклаве и освобождении заложников и заключенных с обеих сторон.
Основы соглашения в конце января в Париже согласовали представители Израиля, США, Египта и Катара. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС заявило, что получило предложение и изучает его.
По данным 12-го канала израильского телевидения, первый этап сделки предусматривает освобождение 35 женщин, больных, раненых и пожилых заложников в обмен на 35-дневное прекращение огня в палестинском анклаве. Затем соглашение могут продлить еще на неделю, чтобы провести переговоры о втором этапе освобождения заложников, среди которых уже будут участники гражданской обороны, молодые мужчины и все те, кого ХАМАС определяет как израильских солдат. Количество палестинских заключенных, которых Израилю придется выпустить из тюрем в обмен на заложников, еще не определено.
В день атаки на Израиль 7 октября бойцы палестинского движения похитили более 240 человек из южных поселений. В рамках гуманитарных договоренностей удалось освободить 110 заложников. По израильским официальным данным, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян.
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