https://ria.ru/20240201/zaklyuchennye-1924779954.html

Израиль освободил 114 палестинских заключенных, сообщил инфоцентр

Израиль освободил 114 палестинских заключенных, сообщил инфоцентр - РИА Новости, 01.02.2024

Израиль освободил 114 палестинских заключенных, сообщил инфоцентр

Власти Израиля освободили более ста палестинских заключенных, сообщил "Палестинский инфоцентр" в соцсети Х. РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T13:01

2024-02-01T13:01

2024-02-01T14:27

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

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ТУНИС, 1 фев — РИА Новости. Власти Израиля освободили более ста палестинских заключенных, сообщил "Палестинский инфоцентр" в соцсети Х."Через КПП "Керем-Шалом" были освобождены 114 задержанных, среди них четыре женщины", — говорится в публикации.Заключенных освободили на фоне публикаций в СМИ о возможной сделке между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в анклаве и освобождении заложников и заключенных с обеих сторон.Основы соглашения в конце января в Париже согласовали представители Израиля, США, Египта и Катара. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС заявило, что получило предложение и изучает его.По данным 12-го канала израильского телевидения, первый этап сделки предусматривает освобождение 35 женщин, больных, раненых и пожилых заложников в обмен на 35-дневное прекращение огня в палестинском анклаве. Затем соглашение могут продлить еще на неделю, чтобы провести переговоры о втором этапе освобождения заложников, среди которых уже будут участники гражданской обороны, молодые мужчины и все те, кого ХАМАС определяет как израильских солдат. Количество палестинских заключенных, которых Израилю придется выпустить из тюрем в обмен на заложников, еще не определено.В день атаки на Израиль 7 октября бойцы палестинского движения похитили более 240 человек из южных поселений. В рамках гуманитарных договоренностей удалось освободить 110 заложников. По израильским официальным данным, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян.

https://ria.ru/20240201/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас