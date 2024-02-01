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Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе отправится на ЗАЭС - РИА Новости, 01.02.2024
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17:16 01.02.2024 (обновлено: 17:47 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/zaes-1924865370.html
Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе отправится на ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе отправится на ЗАЭС - РИА Новости, 01.02.2024
Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе отправится на ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), чтобы обсудить... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:16
2024-02-01T17:47
магатэ
рафаэль гросси
запорожская аэс
в мире
россия
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ВЕНА, 1 фев - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), чтобы обсудить последние события, связанные с нестабильной ситуацией с ядерной безопасностью на объекте, заявило на сайте МАГАТЭ."Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе отправляется на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС)", - говорится в сообщении.Отмечается, что Гросси отправится на АЭС, чтобы обсудить и оценить вопросы и последние события, связанные со все еще нестабильной ситуацией с ядерной безопасностью на объекте, включая сокращение числа сотрудников, работающих на объекте.Отмечается, что Гросси уже в четвертый раз пересечет линию фронта боевых действий, чтобы посетить ЗАЭС. В агентстве указали на то, что все шесть реакторов АЭС уже почти 18 месяцев остановлены и не производят электроэнергии, но на них по-прежнему хранится большое количество ядерного топлива, которое должно быть в безопасности, соответствующе охлаждено и надежно защищено.Отмечается также, что прежде чем отправиться на ЗАЭС, Гросси во вторник проведет переговоры на высшем уровне в Киеве.Накануне Запорожская АЭС сообщила, что с 1 февраля в целях обеспечения безопасности будет заблокирован доступ на ЗАЭС тем 120 специалистам, кто не заключил договор с российской эксплуатирующей организацией. Это ограничение не скажется на работе станции, она укомплектована необходимым персоналом для обеспечения своей безопасной работы, подчеркнули на ЗАЭС. На сегодняшний день на станции работает более 4,5 тысячи человек, почти одна тысяча заявлений о приеме на работу находится на рассмотрении, отмечала пресс-служба станции.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20240126/zaes-1923625686.html
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магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс, в мире, россия
МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, В мире, Россия
Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе отправится на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ВЕНА, 1 фев - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), чтобы обсудить последние события, связанные с нестабильной ситуацией с ядерной безопасностью на объекте, заявило на сайте МАГАТЭ.
"Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси на следующей неделе отправляется на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Гросси отправится на АЭС, чтобы обсудить и оценить вопросы и последние события, связанные со все еще нестабильной ситуацией с ядерной безопасностью на объекте, включая сокращение числа сотрудников, работающих на объекте.
Отмечается, что Гросси уже в четвертый раз пересечет линию фронта боевых действий, чтобы посетить ЗАЭС. В агентстве указали на то, что все шесть реакторов АЭС уже почти 18 месяцев остановлены и не производят электроэнергии, но на них по-прежнему хранится большое количество ядерного топлива, которое должно быть в безопасности, соответствующе охлаждено и надежно защищено.
Отмечается также, что прежде чем отправиться на ЗАЭС, Гросси во вторник проведет переговоры на высшем уровне в Киеве.
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Накануне Запорожская АЭС сообщила, что с 1 февраля в целях обеспечения безопасности будет заблокирован доступ на ЗАЭС тем 120 специалистам, кто не заключил договор с российской эксплуатирующей организацией. Это ограничение не скажется на работе станции, она укомплектована необходимым персоналом для обеспечения своей безопасной работы, подчеркнули на ЗАЭС. На сегодняшний день на станции работает более 4,5 тысячи человек, почти одна тысяча заявлений о приеме на работу находится на рассмотрении, отмечала пресс-служба станции.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать Запорожскую АЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
Инфографика
Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
МАГАТЭРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСВ миреРоссия
 
 
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