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В Карачаево-Черкесии задержали второго подозреваемого в убийстве мужчины
В Карачаево-Черкесии задержали второго подозреваемого в убийстве мужчины - РИА Новости, 01.02.2024
В Карачаево-Черкесии задержали второго подозреваемого в убийстве мужчины
Следователи задержали второго подозреваемого в стрельбе в ходе конфликта в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии, в результате происшествия один человек... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T17:05
2024-02-01T17:05
2024-02-01T17:09
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ПЯТИГОРСК, 1 фев – РИА Новости. Следователи задержали второго подозреваемого в стрельбе в ходе конфликта в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии, в результате происшествия один человек погиб и двое пострадали, сообщает СУСК РФ по республике. Ранее сообщалось, что 27 января в ауле Сары-Тюз Усть-Джегутинского района произошел конфликт с участием группы лиц, в числе которых находились трое местных жителей. В ходе конфликта один из его участников выстрелил несколько раз в указанных лиц, в результате чего они получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших скончался в больнице, двоим оказана медицинская помощь. Первый подозреваемый был задержан по горячим следам, следователями возбуждено уголовное дело. "Задержан второй подозреваемый по уголовного делу, которым оказался 33-летний житель аула Ильич Зеленчукского района. С ним проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на месте происшествия обнаружены и изъяты "два предмета, конструктивно схожие с автоматом и пистолетом". Они направлены в экспертное учреждение для проведения судебной баллистической экспертизы.
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происшествия, усть-джегутинский район, россия
Происшествия, Усть-Джегутинский район, Россия
В Карачаево-Черкесии задержали второго подозреваемого в убийстве мужчины
В КЧР задержали второго подозреваемого в стрельбе и убийстве мужчины
ПЯТИГОРСК, 1 фев – РИА Новости.
Следователи задержали второго подозреваемого в стрельбе в ходе конфликта в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии, в результате происшествия один человек погиб и двое пострадали, сообщает СУСК РФ по республике
.
Ранее сообщалось, что 27 января в ауле Сары-Тюз Усть-Джегутинского района произошел конфликт с участием группы лиц, в числе которых находились трое местных жителей. В ходе конфликта один из его участников выстрелил несколько раз в указанных лиц, в результате чего они получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших скончался в больнице, двоим оказана медицинская помощь. Первый подозреваемый был задержан по горячим следам, следователями возбуждено уголовное дело.
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"Задержан второй подозреваемый по уголовного делу, которым оказался 33-летний житель аула Ильич Зеленчукского района. С ним проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на месте происшествия обнаружены и изъяты "два предмета, конструктивно схожие с автоматом и пистолетом". Они направлены в экспертное учреждение для проведения судебной баллистической экспертизы.
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