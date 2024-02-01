https://ria.ru/20240201/zaderzhanie-1924860398.html

В Карачаево-Черкесии задержали второго подозреваемого в убийстве мужчины

В Карачаево-Черкесии задержали второго подозреваемого в убийстве мужчины - РИА Новости, 01.02.2024

В Карачаево-Черкесии задержали второго подозреваемого в убийстве мужчины

Следователи задержали второго подозреваемого в стрельбе в ходе конфликта в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии, в результате происшествия один человек... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T17:05

2024-02-01T17:05

2024-02-01T17:09

происшествия

усть-джегутинский район

россия

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ПЯТИГОРСК, 1 фев – РИА Новости. Следователи задержали второго подозреваемого в стрельбе в ходе конфликта в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии, в результате происшествия один человек погиб и двое пострадали, сообщает СУСК РФ по республике. Ранее сообщалось, что 27 января в ауле Сары-Тюз Усть-Джегутинского района произошел конфликт с участием группы лиц, в числе которых находились трое местных жителей. В ходе конфликта один из его участников выстрелил несколько раз в указанных лиц, в результате чего они получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Один из пострадавших скончался в больнице, двоим оказана медицинская помощь. Первый подозреваемый был задержан по горячим следам, следователями возбуждено уголовное дело. "Задержан второй подозреваемый по уголовного делу, которым оказался 33-летний житель аула Ильич Зеленчукского района. С ним проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на месте происшествия обнаружены и изъяты "два предмета, конструктивно схожие с автоматом и пистолетом". Они направлены в экспертное учреждение для проведения судебной баллистической экспертизы.

https://ria.ru/20240201/sud-1924813238.html

https://ria.ru/20240130/sud-1924407798.html

усть-джегутинский район

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происшествия, усть-джегутинский район, россия