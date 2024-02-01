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Британия заявила, что не отправит военных в Йемен для борьбы с хуситами - РИА Новости, 01.02.2024
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20:00 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/yemen-1924899509.html
Британия заявила, что не отправит военных в Йемен для борьбы с хуситами
Британия заявила, что не отправит военных в Йемен для борьбы с хуситами - РИА Новости, 01.02.2024
Британия заявила, что не отправит военных в Йемен для борьбы с хуситами
Великобритания не будет посылать своих военных в Йемен для борьбы с правящими на севере страны хуситами, заявил агентству Рейтер вице-премьер Великобритании... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T20:00
2024-02-01T20:00
в мире
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йемен
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Великобритания не будет посылать своих военных в Йемен для борьбы с правящими на севере страны хуситами, заявил агентству Рейтер вице-премьер Великобритании Оливер Доуден. "У нас нет совершенно никаких планов посылать туда солдат", - сказал Доуден. Он также подчеркнул, что Великобритания не стремится полностью уничтожить хуситов в Йемене. По его словам, своими авиаударами Великобритания стремится лишь снизить возможности группировки угрожать проходящим через Красное море судам. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240126/vzryvy-1923661070.html
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в мире, великобритания, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Великобритания, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Британия заявила, что не отправит военных в Йемен для борьбы с хуситами

Вице-премьер: у Британии нет планов отправлять военных в Йемен против хуситов

© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan RosenbaumБританские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : Defence Imagery/LPhot Dan Rosenbaum
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Великобритания не будет посылать своих военных в Йемен для борьбы с правящими на севере страны хуситами, заявил агентству Рейтер вице-премьер Великобритании Оливер Доуден.
"У нас нет совершенно никаких планов посылать туда солдат", - сказал Доуден. Он также подчеркнул, что Великобритания не стремится полностью уничтожить хуситов в Йемене. По его словам, своими авиаударами Великобритания стремится лишь снизить возможности группировки угрожать проходящим через Красное море судам.
Йеменская береговая охрана
Британские ВМС сообщили о взрывах у берегов йеменского порта
26 января, 14:33
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке
Вчера, 08:00
 
В миреВеликобританияЙеменАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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