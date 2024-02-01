https://ria.ru/20240201/yemen-1924899509.html

Британия заявила, что не отправит военных в Йемен для борьбы с хуситами

Британия заявила, что не отправит военных в Йемен для борьбы с хуситами - РИА Новости, 01.02.2024

Британия заявила, что не отправит военных в Йемен для борьбы с хуситами

Великобритания не будет посылать своих военных в Йемен для борьбы с правящими на севере страны хуситами, заявил агентству Рейтер вице-премьер Великобритании... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T20:00

2024-02-01T20:00

2024-02-01T20:00

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Великобритания не будет посылать своих военных в Йемен для борьбы с правящими на севере страны хуситами, заявил агентству Рейтер вице-премьер Великобритании Оливер Доуден. "У нас нет совершенно никаких планов посылать туда солдат", - сказал Доуден. Он также подчеркнул, что Великобритания не стремится полностью уничтожить хуситов в Йемене. По его словам, своими авиаударами Великобритания стремится лишь снизить возможности группировки угрожать проходящим через Красное море судам. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240126/vzryvy-1923661070.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене