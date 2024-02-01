Британские ВМС сообщили о взрыве вблизи атакованного судна у берегов Йемена
UKMTO сообщило о взрыве вблизи атакованного судна в 57 морских милях от Ходейды
© Depositphotos.com / dvoevnoreГрузовое судно в море
© Depositphotos.com / dvoevnore
Грузовое судно в море. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в четверг о получении информации о взрыве вблизи атакованного судна в 57 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 57 морских милях к западу от Ходейды, Йемен. Капитан сообщает о взрыве на некотором расстоянии от правого борта судна", – говорится на сайте управления.
Отмечается, что судно и экипаж не пострадали, судно продолжает путь для следующего захода в порт. UKMTO ранее сообщало об этом инциденте, классифицируемом как "атака".
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.