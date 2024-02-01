https://ria.ru/20240201/yemen-1924825025.html

Британские ВМС сообщили о взрыве вблизи атакованного судна у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили о взрыве вблизи атакованного судна у берегов Йемена - РИА Новости, 01.02.2024

Британские ВМС сообщили о взрыве вблизи атакованного судна у берегов Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в четверг о получении информации о взрыве вблизи... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T15:31

2024-02-01T15:31

2024-02-01T15:31

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красное море

ходейда (город)

йемен

военная операция сша и британии в йемене

великобритания

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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в четверг о получении информации о взрыве вблизи атакованного судна в 57 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 57 морских милях к западу от Ходейды, Йемен. Капитан сообщает о взрыве на некотором расстоянии от правого борта судна", – говорится на сайте управления. Отмечается, что судно и экипаж не пострадали, судно продолжает путь для следующего захода в порт. UKMTO ранее сообщало об этом инциденте, классифицируемом как "атака". Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

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ходейда (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, красное море, ходейда (город), йемен, военная операция сша и британии в йемене, великобритания, вмс великобритании