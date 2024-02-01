Рейтинг@Mail.ru
Британские ВМС сообщили о взрыве вблизи атакованного судна у берегов Йемена - РИА Новости, 01.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/yemen-1924825025.html
Британские ВМС сообщили о взрыве вблизи атакованного судна у берегов Йемена
Британские ВМС сообщили о взрыве вблизи атакованного судна у берегов Йемена - РИА Новости, 01.02.2024
Британские ВМС сообщили о взрыве вблизи атакованного судна у берегов Йемена
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в четверг о получении информации о взрыве вблизи... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T15:31
2024-02-01T15:31
в мире
красное море
ходейда (город)
йемен
военная операция сша и британии в йемене
великобритания
вмс великобритании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572506044_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_98b66cd4dac70921d3780350e311cbd5.jpg
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в четверг о получении информации о взрыве вблизи атакованного судна в 57 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда. "UKMTO получило сообщение об инциденте в 57 морских милях к западу от Ходейды, Йемен. Капитан сообщает о взрыве на некотором расстоянии от правого борта судна", – говорится на сайте управления. Отмечается, что судно и экипаж не пострадали, судно продолжает путь для следующего захода в порт. UKMTO ранее сообщало об этом инциденте, классифицируемом как "атака". Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240201/voyna-1924679276.html
https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html
красное море
ходейда (город)
йемен
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572506044_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_8fc4394db3d47aad8f8120f02aad20d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, красное море, ходейда (город), йемен, военная операция сша и британии в йемене, великобритания, вмс великобритании
В мире, Красное море, Ходейда (город), Йемен, Военная операция США и Британии в Йемене, Великобритания, ВМС Великобритании
Британские ВМС сообщили о взрыве вблизи атакованного судна у берегов Йемена

UKMTO сообщило о взрыве вблизи атакованного судна в 57 морских милях от Ходейды

© Depositphotos.com / dvoevnoreГрузовое судно в море
Грузовое судно в море - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Depositphotos.com / dvoevnore
Грузовое судно в море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в четверг о получении информации о взрыве вблизи атакованного судна в 57 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 57 морских милях к западу от Ходейды, Йемен. Капитан сообщает о взрыве на некотором расстоянии от правого борта судна", – говорится на сайте управления.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
На пороге кровавой войны: США пожинают бурю на Ближнем Востоке
Вчера, 08:00
Отмечается, что судно и экипаж не пострадали, судно продолжает путь для следующего захода в порт. UKMTO ранее сообщало об этом инциденте, классифицируемом как "атака".
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Авианосец ВМС США Джеральд Форд проходит Гибралтарский пролив - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Скатертью по "Форду": Ближний Восток стал смертельной ловушкой для США
17 января, 08:00
 
В миреКрасное мореХодейда (город)ЙеменВоенная операция США и Британии в ЙеменеВеликобританияВМС Великобритании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала