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Рябков назвал вызовы для БРИКС - РИА Новости, 01.02.2024
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16:27 01.02.2024
https://ria.ru/20240201/vyzovy-1924842841.html
Рябков назвал вызовы для БРИКС
Рябков назвал вызовы для БРИКС - РИА Новости, 01.02.2024
Рябков назвал вызовы для БРИКС
Одним из вызовов, стоящих перед БРИКС являются "сложности роста" и плавное включение новых стран в работу объединения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T16:27
2024-02-01T16:27
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сергей рябков
брикс
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Одним из вызовов, стоящих перед БРИКС являются "сложности роста" и плавное включение новых стран в работу объединения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он отметил, что вызовы, стоящие сегодня перед БРИКС можно условно поделить на две категории. Во-первых, страны объединения сталкиваются с общими для всего человечества вызовами, такими как высокая конфликтогенность в мире, экологические проблемы, экономический кризис и кризис в цепочках поставок, указал дипломат. "Второй тип вызовов - это, скажем так, сложности роста. Я не знаю никакого другого международного объединения, структуры, организации, которая бы одномоментно расширилась в два раза по сравнению со своим первоначальным составом. И это еще не все, поскольку почти 30 стран из самых разных регионов проявляют интерес к сближению с БРИКС и ищут формы, как теснее взаимодействовать", - сказал Рябков на пресс-конференции. Он добавил, что обеспечение плавного вхождения новых стран в БРИКС является одной из главных задач российского председательства в данном объединении. "Что касается внешних нежелательных, негативных или даже разрушительных в своих интенциях воздействий, то с этим приходится иметь дело. Но это modus operandi наших противников и это относится не только к БРИКС, но и ко многим другим форматам сотрудничества. Это часть общей достаточно тревожной картины в международных отношениях. Мы в БРИКС работаем на позитивной повестке дня. БРИКС - это не Запад. Как Запад относится к БРИКС - это его дело. Нам некогда заниматься абстрактными обсуждениями того, кто что о чем думает", - заключил замминистра.
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россия, сергей рябков, брикс, в мире
Россия, Сергей Рябков, БРИКС, В мире
Рябков назвал вызовы для БРИКС

Рябков назвал сложности роста одним из вызовов для БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Одним из вызовов, стоящих перед БРИКС являются "сложности роста" и плавное включение новых стран в работу объединения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что вызовы, стоящие сегодня перед БРИКС можно условно поделить на две категории. Во-первых, страны объединения сталкиваются с общими для всего человечества вызовами, такими как высокая конфликтогенность в мире, экологические проблемы, экономический кризис и кризис в цепочках поставок, указал дипломат.
«
"Второй тип вызовов - это, скажем так, сложности роста. Я не знаю никакого другого международного объединения, структуры, организации, которая бы одномоментно расширилась в два раза по сравнению со своим первоначальным составом. И это еще не все, поскольку почти 30 стран из самых разных регионов проявляют интерес к сближению с БРИКС и ищут формы, как теснее взаимодействовать", - сказал Рябков на пресс-конференции.
Он добавил, что обеспечение плавного вхождения новых стран в БРИКС является одной из главных задач российского председательства в данном объединении.
"Что касается внешних нежелательных, негативных или даже разрушительных в своих интенциях воздействий, то с этим приходится иметь дело. Но это modus operandi наших противников и это относится не только к БРИКС, но и ко многим другим форматам сотрудничества. Это часть общей достаточно тревожной картины в международных отношениях. Мы в БРИКС работаем на позитивной повестке дня. БРИКС - это не Запад. Как Запад относится к БРИКС - это его дело. Нам некогда заниматься абстрактными обсуждениями того, кто что о чем думает", - заключил замминистра.
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