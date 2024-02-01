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Порядок выдачи разрешения на охотничье оружие обновили - РИА Новости, 01.02.2024
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Порядок выдачи разрешения на охотничье оружие обновили
Порядок выдачи разрешения на охотничье оружие обновили - РИА Новости, 01.02.2024
Порядок выдачи разрешения на охотничье оружие обновили
В России обновлен порядок выдачи разрешения на хранение, ношение и использование охотничьего оружия либо выдачи разрешения на передачу иностранцу охотничьего... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T00:30
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россия
общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В России обновлен порядок выдачи разрешения на хранение, ношение и использование охотничьего оружия либо выдачи разрешения на передачу иностранцу охотничьего оружия, соответствующий приказ Росгвардии опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Выдача юрлицу или гражданину РФ разрешения на хранение оружия и (или) патронов, а также выдача гражданину РФ разрешения на ношение и использование охотничьего оружия либо выдача юрлицу или ИП разрешения на передачу иностранцу охотничьего оружия для ношения и использования на охоте, согласно обновлённому приказу, осуществляется Росгвардией, а не в МФЦ. Заявление и документы можно подать лично или через "Госуслуги". Максимальный срок предоставления - 20 рабочих дней. Приказ вступает в силу 1 февраля 2024 года.
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россия, общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Россия, Общество, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Порядок выдачи разрешения на охотничье оружие обновили

В России обновили порядок выдачи разрешения на охотничье оружие

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОбразцы оружия на витрине оружейного магазина
Образцы оружия на витрине оружейного магазина - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Образцы оружия на витрине оружейного магазина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. В России обновлен порядок выдачи разрешения на хранение, ношение и использование охотничьего оружия либо выдачи разрешения на передачу иностранцу охотничьего оружия, соответствующий приказ Росгвардии опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Выдача юрлицу или гражданину РФ разрешения на хранение оружия и (или) патронов, а также выдача гражданину РФ разрешения на ношение и использование охотничьего оружия либо выдача юрлицу или ИП разрешения на передачу иностранцу охотничьего оружия для ношения и использования на охоте, согласно обновлённому приказу, осуществляется Росгвардией, а не в МФЦ.
Заявление и документы можно подать лично или через "Госуслуги". Максимальный срок предоставления - 20 рабочих дней.
Приказ вступает в силу 1 февраля 2024 года.
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